El presidente Alberto Fernández comparó hoy el funcionamiento del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación con el desempeño de "La Scaloneta", el equipo de dirige Lionel Scaloni, al aludir al gran desempeño de la Selección Argentina durante el Mundial Qatar 2022, que le permitió alzar la Copa del Mundo. "Se fue dejando un equipo que funciona como la Scaloneta

Funciona muy bien", resaltó Fernández al participar de un acto en el partido bonaerense de Avellaneda en presencia del intendente local y ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. Al lanzar el Seguro Nacional de Bomberos Voluntarios, el presidente elogió al ex funcionario nacional, quien renunció en el pasado mes de octubre para volver a su tarea como intendente de Avellaneda, donde había pedido licencia para asumir en Nación. "Gracias Jorge por recibirnos. Jorge es un hombre de la política, es un gran intendente y ha sido un gran ministro mío al que siempre recuerdo con cariño. Es muy grato estar acá en Avellaneda, la pequeña patria de Jorge, la capital de fútbol", expresó Fernández. Al anunciar el lanzamiento del primer Seguro Nacional de Bomberos Voluntarios, precisó: "Esto demuestra un poco lo que como enseñanza nos ha dejado nuestra querida Selección Nacional de fútbol. Si trabajamos todos en equipo, si cada uno hace su parte y si todos tenemos la idea de que tenemos un destino común que alcanzar, todo es más fácil de lograr". "Cuando creé el ministerio de Vivienda y el día que llegó Jorge a ayudarme, le dije ´solo pensá en los que no tienen casa´. Y se fue habiendo inaugurado 70 mil viviendas y a fin de mes vamos a haber entregado 80 mil viviendas en Argentina", concluyó. MD/MG/AMR NA