El presidente Alberto Fernández dijo hoy, "no me arrepiento" de la cuarentena por el Covid-19, porque "la economía se podía recuperar pero las vidas no".

"Somos uno de los pocos países que coinciden las muertes que se presumen con las declaradas. Después de la caída de 9 puntos de 2020, llevamos 3.7 puntos de crecimiento económico este año, hay record de exportaciones e importaciones", detalló Fernández en una entrevista para el canal televisivo TN. (Télam)