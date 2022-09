El presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó un acto en la provincia de Santiago del Estero, donde hizo entrega de viviendas junto al gobernador Gerardo Zamora, a quien elogió al decir que “tiene una mirada integradora y ese respeto por la democracia que muchos tenemos en la Argentina” y, además, “tiene vocación de dialogar”.

“Es un gobernador extraordinario que trabaja incansablemente”, dijo Fernández. "No importa si es radical, si es oficialista o no es oficialista, lo que importa es dónde queremos ir, si el destino al que queremos ir es el mismo. Tal vez yo crea que (Zamora) es el más peronista de los radicales, quizá él crea que soy el más radical de los peronistas, no importa. Estamos seguros que los dos queremos justicia social, alegría, desarrollo para nuestros pueblos", expresó Fernández.

Durante su discurso, el mandatario nacional ratificó que el gobierno “no va a ceder” en la lucha contra la inflación. “Estamos dando una pelea clara a la inflación. Nos cuesta mucho combatirla, porque en gran parte es por el contexto mundial. También trabajamos para que los salarios de los que trabajan alcancen. Y no vamos a ceder en esa lucha”, enfatizó.

También destacó la importancia de la región del Norte Grande, a la que, remarcó, “no se puede seguir postergando”.

En su discurso de hoy, el Presidente se refirió a los primeros 1000 días de gestión, que se cumplieron ayer: "No fueron días fáciles estos 1000, fueron días muy traumáticos, no nos damos cuenta", dijo y, a continuación, señaló el trágico saldo de vidas que se llevó la pandemia de coronavirus en todo el mundo. (Télam)