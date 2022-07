Al filo del vencimiento de la última moratoria, el Frente de Todos buscará convertir en ley antes del 23 de julio el nuevo proyecto de regularización de deudas previsionales para que cientos de miles de personas no se queden sin poder acceder a una jubilación por falta de aportes. El 30 de junio pasado, el oficialismo consiguió la media sanción con 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones. Los votos "no positivos" vinieron de la mano de Juntos por el Cambio, por los reparos en torno al impacto fiscal que supondría la implementación de la nueva moratoria. La semana pasada comenzó el debate en la comisión de Previsión y Seguridad Social, presidida por Marisa Uceda, que -según supo NA de fuentes parlamentarias del oficialismo- tiene decidido convocar a la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, para que evacúe las dudas respecto del costo fiscal

Todavía no hay una fecha confirmada para la visita de la nueva jefa del Palacio de Hacienda. Y se estima que se sumarán al tratamiento las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Legislación del Trabajo. La iniciativa era resistida por el ahora ex ministro Martín Guzmán, a quien los senadores kirchneristas ni siquiera consultaron antes de presentar el proyecto y tratarlo en comisiones. La actual moratoria vence el próximo 23 de julio y, de no avanzar en una nueva ley, nueve de cada diez mujeres y siete de cada diez hombres se quedarían sin poder acceder a una jubilación. Si bien el oficialismo contaría con los votos para sancionar la iniciativa en Diputados, la cercanía de la fecha de vencimiento de la moratoria actual abre otro posible escenario: que el presidente prorrogue el beneficio por decreto de necesidad y urgencia. El proyecto de ley que tiene como autores a los senadores kirchneristas Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti contempla un plan de facilidades de pago de deudas previsionales de hasta 120 cuotas al que podrán acceder, durante un período de dos años, aquellas personas que cumplieron la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 los hombres) y no tengan los 30 años de aportes exigidos. También está dirigido a las personas que les falta hasta diez años para alcanzar la edad jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y hombres de 55 a 64 años), que ya saben que no van a llegar con los años de aportes cuando tengan la edad jubilatoria. El programa les permite anticiparse y empezar a pagar por anticipado por los períodos faltantes. A su vez, el beneficio de la moratoria también alcanza a viudas o viudos, hijos menores de edad o con discapacidad, que podrán requerir el plan de regularización de aportes para acceder a la pensión. Los beneficiarios de la moratoria podrán regularizar los períodos faltantes hasta diciembre de 2008, inclusive

Las cuotas mensuales serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa. El pago mensual será equivalente al 29% de la remuneración mínima imponible, en coincidencia con lo que aportan los trabajadores en actividad El proyecto beneficiaría a cerca de 800 mil personas (477 mil mujeres y 295 mil hombres) que están en edad de jubilarse, pero no tienen los años de aportes. Actualmente hay cerca de 500.000 personas en esa situación y se calcula que el año que viene se sumarán otras 300.000 en esas condiciones. También se estima que hay otras 800.000 personas en condiciones de adelantar el pago de sus deudas previsionales para acceder a la jubilación. Según detalló el director general de Planeamiento de la ANSeS, Ignacio Amigorena, en la primera reunión informativa de la comisión de Previsión y Seguridad Social, el costo fiscal de la moratoria para el 2022 sería de un 0,02% del PBI. Para 2023, el gasto sería del 0,3% PBI.. Los números para la aprobación en Diputados.. El panorama es favorable para el oficialismo. Tras la media sanción en el Senado, el Frente de Todos estaría cerca de reunir los votos para convertir en ley la iniciativa en Diputados. A sus 117 votos (el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, es el legislador número 118, pero no vota salvo desempate), habría que sumarles los de los rionegrinos Luis Di Giacomo y Agustín Domingo reportan al senador y ex gobernador Alberto Weretilneck, que había votado a favor en e la Cámara alta

Los misioneros del Frente de la Concordia Diego Sartori y Carlos Fernández seguirían los mismos pasos. Y también es factible conseguir la adhesión del neuquino del MPN Rolando Figueroa. En el interbloque Federal hay más dudas, pero se descuenta que los socialistas Enrique Estévez y Mónica Fein votarán a favor de la moratoria. Y el santacruceño Claudio Vidal también está anotado en la grilla de probables votos positivos

Los cuatro diputados del Frente de Izquierda habían presentado su propio proyecto de "Regularización Permanente de Deudas Previsionales", lo cual da indicios de que podrían acompañar el dictamen oficialista. En Juntos por el Cambio votarían de forma dividida como lo hicieron en el Senado, repartiéndose (probablemente) entre abstenciones y rechazos. Los dos bloques liberales votarán en contra de la moratoria. SH/EFR NA