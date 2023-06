(Por B.Ll.) "Tenemos mucha gente no solo angustiada, sino también… No quiero usar la palabra 'descreída', sino perpleja ante las situaciones que vivimos", definió monseñor Jorge Lugones al referirse a las deudas que persisten camino a cumplirse, en diciembre próximo, 40 años de democracia en Argentina.

Sin embargo, el obispo destacó la importancia de tener memoria para -dijo- "recordar con la precariedad con que se fue dando la democracia, pero que fue capaz de consolidarse en el tiempo con mucho esfuerzo para que este sistema que es la democracia participativa permanezca."

BLl: Se cumplen los 40 años de democracia. ¿Cómo analiza este período, con todo lo que implicó para el pueblo argentino recuperarla y las expectativas que hubo acerca de la democracia que, algunas se cumplieron y otras aparecen como déficit o deudas?

ML: Por eso, nosotros en la Semana Social vamos a retomar como primer punto la Memoria. Tenemos que tenerla en cuanto a cómo surge la democracia en Argentina, de dónde viene y de los horrores que vivimos como pueblo. Y desde aquí, desde la Memoria, también recordar la precariedad con que se fue dando la democracia, pero que fue capaz de consolidarse en el tiempo con mucho esfuerzo para que este sistema que es la democracia participativa permanezca. Es desde esa Memoria, cómo nosotros hoy nos planteamos ante tantas dificultades que vemos, incluso en la política. Fíjese que Francisco nos habla de la política, en Laudato Sí dice que la política no puede ser sometida a la economía. En Fratelli Tutti en el capítulo quinto nos habla de la mejor política y que la política es una alta expresión de la caridad. Entonces, a veces, en este tiempo de democracia la política se ha depreciado, muchas veces la política partidista, pero necesitaríamos también volver a valorar la política. Desde nuestra visión pastoral nos planteamos cómo acompañamos, cómo escuchamos, cómo sentar a quienes son opuestos o piensan distinto, cómo podemos acercar posiciones. Esta es nuestra tarea pastoral, de cercanía, ni siquiera para convencer a nadie que crea en Dios, sino en lo que está haciendo, cómo lo puede hacer mejor y con otros. Este es el espacio que brindamos en la iglesia, siempre también en la pastoral social, y gracias a Dios nos ha dado un buen resultado

MIRÁ TAMBIÉN Alberto Fernández definió a Massa como el futuro presidente del país

BLl: En la Semana Social, ustedes hablarán de las deudas de la democracia. Hay una deuda por supuesto económica, hay una en cuanto al bienestar de los argentinos y argentinas. La democracia por sí sola no garantiza que con ella se coma, se eduque, se cure. ¿Cuáles fueron los déficits y las políticas fallidas en parte de estos 40 años?

ML: Yo creo que lo primero es, en nuestra dirigencia, la honestidad y la credibilidad, porque el tema es que tenemos mucha gente no solo angustiada sino también…no quiero usar la palabra "descreída", sino perpleja ante las situaciones que vivimos. Y lo que quiere también es una salida, pero que sea una salida con justicia, no una salida ni violenta ni dictatorial. Una salida con trabajo digno, como propone Francisco. Una salida donde este deseo de la "projimidad", como suele decir Francisco, esté presente, porque sabemos que tenemos una franja de hermanos y hermanas en Argentina que está en un nivel no de pobreza sino de miseria. También es deuda social. Pero también está, dentro de la deuda social, el reconocernos entre nosotros, incluso entre los líderes, del respeto, de respetar una trayectoria. Siempre, o la mayoría de las veces, uno está escuchando los ataques, continuos ataques. Y uno dice, bueno, pero ¿se puede conciliar? ¿Se puede llegar a algún consenso? Si hay voluntad siempre se puede. Siempre. Mentira que hay opositores, enemigos de toda la vida. No. Además, sabemos que, en política, todo se puede acompañar y resolver. Así que yo creo que tenemos una deuda grande, no solo la deuda externa, sino que es una deuda grande en el tema que propone Francisco en la última Encíclica que es la amistad social. Creo que tenemos que recobrar el respeto por el otro. Pongamos un ejemplo cualquiera, vemos lo que es la calle, el tránsito, la violencia. Entonces ante esto, ¿cómo recrear una sociedad que está herida y está fracturada hoy? Y creo que se inicia desde abajo, desde los consensos. Por eso Francisco habla de experiencias de salvación comunitaria. Lo toma de Scannone, nuestro profesor en filosofía y teología. Hemos visto en la pandemia cómo gente con muy pocos recursos ayudaba a otra gente que tenía mucho menos y que no podía casi seguir viviendo. En nuestros barrios lo vimos.

BLl: ¿Es posible una democracia más participativa, una democracia con el oído en el pueblo como usted propone? ¿Es posible con semejante concentración de la riqueza? ¿Es posible una sociedad más equitativa, más justa?

ML: Francisco ya lo ha denunciado reiteradamente. Las cosas más importantes que necesitamos resolver de la deuda social son justamente la pobreza y la igualdad. Creo que debemos trabajarlo mucho y tomar conciencia. También quienes tienen mucho y siguen acumulando riqueza. Uno ve que hay cierta forma de mirarse a uno mismo, de tener por tener más, de la opulencia, del dominio, porque eso da poder. Y como decía alguien cuando le preguntaron ¿Y el poder qué es? "El poder es impunidad", dijo uno. Sí, es cierto. Ante esto, es muy difícil. Francisco tiene una frase que es "la globalización de la solidaridad". Yo creo que esto es importante y que además de la inclusión, necesitamos la integración. No solo inclusión, sino integración, que creo que es un pasito más, además de la inclusión. (Télam)