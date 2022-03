El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, advirtió hoy que “si entramos en default ponemos en riesgo muchas obras para Misiones” y respaldó, de esta manera, el acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con el FMI, que está siendo debatido en la Cámara de Diputados.

“Es el mejor acuerdo”, dijo el mandatario misionero, tras rubricar -junto al presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+I), Fernando Peirano- financiamientos para “proyectos de innovación tecnológica” para el sector privado de las Pymes por unos 60 millones pesos.

En ese marco, Ahuad agradeció la visita del funcionario nacional que se encuentra en la provincia con el objetivo de potenciar proyectos del sector privado que propongan innovaciones de base científica y alto contenido tecnológico, y aprovechó la oportunidad para respaldar el acuerdo con el FMI.

“El otro camino es la cesación de pagos y afecta a las obras que ya firmamos y que tienen financiamiento internacional”, aclaró y remarcó que “los recursos que no van a ser usados para pagar al Fondo, sean volcados a las provincias”.

Sobre su presencia ayer en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el mandatario explicó: "Nuestra presencia fue institucional y constructiva. Fuimos con los demás gobernadores para garantizar que los diferentes acuerdos marcos de la Argentina, puedan llegar en los diferentes tipos de obras y recursos que son necesarios para el país y en especial para Misiones”.

“Debemos entender que no hay muchos caminos y que este es el mejor acuerdo que se puede lograr, porque el otro camino es la cesación de pagos, es el default”, insistió.

“Para que claramente entienda la gente que no interpreta tanto las cuestiones macroeconómicas, si eso ocurre, pone en riesgo muchas cuestiones que hemos encarado desde Misiones con financiamiento internacional que bajan a través del Gobierno nacional”, agregó.

Entre las obras con financiamiento internacional que benefician a la provincia, “están las de energía eléctrica que ya hemos firmado en estos días que benefician a Iguazú. Hay líneas de 132 y hay una solicitud de una línea de 500” y “obras de infraestructura vial”, comentó el mandatario.

Por otra parte remarcó que “si entramos en default, corremos el riesgo de que no obtengamos estos financiamientos y que se encarezcan los mismos para los diferentes programas que encaramos”.

“Esa situación no afecta únicamente al sector público, involucra al sector privado que se nutre de la matriz exportadora de diferentes créditos internacionales”, mencionó al tiempo que confirmó que “junto al presidente de la Cámara de Representantes de la provincia, el ingeniero Carlos Rovira, decidimos fijar la postura de Misiones y garantizar que los recursos que no van a ser usados para pagar al Fondo Monetario Internacional, sean volcados a la provincia”.

“La postura es trabajar en conjunto para lograr el mejor acuerdo y que los recursos sean volcados en forma federal, para que se genere una matriz productora fuerte y que ayude en la recuperación de la economía”, aseveró el mandatario.

“Les decimos no al default, no a la cesación de pagos. La toma de deuda que no llega a la gente es muy dañina y si garantizamos con nuestro voto esta nueva etapa del acuerdo, queremos que lleguen recursos al pueblo misionero”, concluyó. (Télam)