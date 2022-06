. y consideró que la educación pública y privada debería administrarse mediante un sistema de "vouchers" (un vale) que "premie la competencia entre los distintos establecimientos" formativos.

Además, el economista negó que la empresa de inversiones en criptomonedas que promocionaba en redes sociales haya incurrido en una estafa piramidal, y aseguró que los dueños de esa firma están "devolviendo la plata".

En diálogo con la FM Radio con Vos, el legislador reiteró sus propuestas sobre "reformar el Estado; bajar el gasto público, eliminar impuestos para que queden sólo diez gravámenes; avanzar en una flexibilización del mercado laboral; abrir la economía e instrumentar una reforma monetaria y financiera".

En este sentido pidió "eliminar de cuajo la obra pública, llevando al sistema iniciativa privada a la chilena" y además propuso terminar con "las transferencias discrecionales del Poder Ejecutivo que representan el 5% del PBI", al considerar que se trata de un mecanismo de "corrupción pura".

Entre las reformas de "segunda generación", que implemetaría, Milei se refirió a los planes sociales, las jubilaciones y los empleos en el sector públicos".

En tanto, como parte de lo que definió como "la tercera generación" de cambios se enfocó que "la educación, salud y reformas en seguridad".

En este último plano, reiteró que, sin reducir el actual financiamiento de la educación, propone "asignarlo de otra manera", mediante un "voucher" que te "permita elegir" institución educativa, con el argumento de que "la competencia fomenta una mejora de la calidad".

También fue consultado sobre las obras el economista norteamericano Murray Rothbard, conocido como el creador del "anarcocapitalismo", que Milei señaló como la corriente filosófica a la cual adhiere.

Rothbard propone que cada personas pueda vender sus órganos si así lo quieren, algo que apoyó el economista en anteriores entrevistas.

Pero el autor también avala el comercio de niños, y consultado sobre ese aspecto, Milei sostuvo que eso "no es una discusión hoy para debatir en la Argentina", aunque dijo que hay que dar lugar a "los usos y las costumbres" de cada sociedad,.

"Aun cuando ganara con el 100% no quiere decir que la gente adhiera a cada una de las cosas que yo pienso", añadió.

En otro tramo de la entrevista fue consulado sobre la empresa CoinX, que él promocionó el redes sociales, y acusada de haber realizado una estafa piramidal.

El líder de la Libertad Avanza dijo que lo llamaron para que diera su opinión "profesional" sobre la empresa, que "tomaban plata; compraban títulos en dólares y con la devaluación que se generaban te pagan tasas más altas en pesos".

"El negocio estaba bien armado, tenía algunas cuestiones que las señalé. Las modificaron. Después no quisieron modificarlas más y decidí no hacer más cosas con ellos. No estafaron a nadie, están devolviendo la plata", aseguró.

En terreno más personal durante la extensa visita al piso de la radio contó que no puede "ofrecer compromiso" en este momento en una relación sentimental, y que trata a sus perros como su "familia", al punto que cuando estaba sin trabajo él "desayunaba, almorzaba y cenaba con pizza" pero "no se tocaba nada" del presupuesto para sus mascotas.

Finalmente, como cierre, consideró que "la Argentina tiene futuro, pero solo si es liberal". (Télam)