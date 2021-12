El administrador general del Instituto de la Vivienda bonaerense, Agustín Simone, aseguró hoy que el Gobierno de Axel Kicillof “adoptó un absoluto compromiso con la obra pública porque genera empleo directo”, y resaltó que ello "se puede ver plasmado en el presupuesto presentado en la Legislatura".

En declaraciones FM 97 Une señaló que “ahora hay que llevar eso a la realidad y lograr que el sector privado invierta y esté a la altura de lo que se viene”.

Simone dijo que “tenemos que salir del efecto pandemia con una recuperación económica rápida y el presupuesto es importante para lograrlo, porque allí se ve un aumento de la obra pública en general, y en la vivienda en particular”.

En ese marco, adelantó que “en vivienda el año que viene esperamos tener en construcción no menos de 8.000 unidades" y evaluó que "son procesos que llevan tiempo porque no sólo dependen del sector público sino también del privado”.

MIRÁ TAMBIÉN Organizan una bicicleteada en la Comuna 15 por más barrios verdes y con menos torres

Simone explicó que “el Estado licita las obras pero son los privados los que construyen. La verdad es que durante muchos años el privado desinvirtió en estas áreas y hoy muchos no tienen bienes de capital, no están preparados, no tienen empleados o maquinarias para poder llevar a cabo lo que queremos hacer en la Provincia”.

Aseguró que “se está trabajando junto con los intendentes para crear suelo urbano” para aumentar la oferta de tierras en el mercado y aclaró que “hay que recordar que las viviendas que hace la Provincia sólo se financian".

Click to enlarge A fallback.

"Es decir, damos condiciones más accesibles que el mercado pero la gente las paga. Con lo cual, esa inversión, después vuelve al Estado para generar más viviendas”, cerró.

Simone se encuentra participando de la 92° Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional de la Vivienda donde las provincias y la Nación discuten temas en común y señaló que “en todas las jurisdicciones se nota la gran necesidad de viviendas que hay en Argentina”. (Télam)