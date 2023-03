El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, consideró que el mandatario Alberto Fernández es un "muy buen candidato" y lo va a acompañar si decide ir en búsqueda de la reelección, aunque consultado sobre si es el mejor postulante que podría presentar el Frente de Todos en las elecciones presidenciales pidió "dejar que eso lo digan las urnas".

"Para mí el Presidente es un muy buen candidato", enfatizó el santafesino en declaraciones a Noticias Argentinas, al tiempo que destacó: "Se supone que en el peronismo va a haber PASO. Si el Presidente decide ser candidato, yo lo voy a acompañar".

MIRÁ TAMBIÉN Para Fernández Sagasti, Cristina Kirchner debe ser la candidata a Presidenta

Durante una entrevista con NA, el jefe de Gabinete buscó restarle importancia a la interna del Frente de Todos, al asegurar que "en las coaliciones hay que acostumbrarse a este tipo de situaciones" porque "se conforman entre los que piensan parecido no entre los que piensan igual".

Además, el ministro coordinador anticipó que en las elecciones de este año no será "candidato nada" sino que espera "terminar como jefe de Gabinete el 10 de diciembre" y admitió que la inflación es un tema central en el que debe "trabajar" el Gobierno.

MIRÁ TAMBIÉN La ONU anima a la Argentina y Reino Unido a resolver la cuestión de las Malvinas, destaca Carmona

El presidente Alberto Fernández le toma juramento al ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli y al titular de la AFI, Agustín Rossi

"Está claro que la inflación es un tema que tenemos que trabajar. Lo venimos trabajando, veníamos encontrando un camino descendente, pero la inflación de enero no marcó eso. Lo único que hace ese mal dato es redoblar nuestros esfuerzos", subrayó.

A continuación los principales pasajes de la entrevista con Noticias Argentinas:

NA: ¿Qué indicaciones o pedidos le dio el Presidente a la hora de proponerle el cargo?

AR: Cuando me convocó lo hizo sabiendo que es el último tramo de la gestión, que son nueve meses efectivos y que en el medio tenemos el proceso electoral. Tengo muchos años de militancia, 20 años de participar de la vida política nacional, con un conocimiento bastante preciso, mucho más acabado de lo que son los actores políticos de nuestro espacio.

Fui 10 años presidente de bloque oficialista y opositor, para un jefe de Gabinete tener conocimiento del Parlamento es importante. Tengo experiencia de gestión, fui ministro de Defensa y el tiempo que estuve en la AFI. Son cinco años estando al frente de distintos organismos nacionales y el Presidente me coloca en este lugar sabiendo eso y sabiendo qué puedo aportar.

No es que vengo a fundar la Jefatura de Gabinete. Ya está funcionando y tiene buenos funcionarios, empezando por el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. Vengo a aportar desde mi lugar para que las cosas sean lo mejor posible

- Teniendo en cuenta que serán pocos meses, ¿se planteó alguna meta específica a lograr en este período?

- No hay un planteo de cuál es el objetivo, sino del día a día

Poner la impronta personal en la gestión para tratar de ir resolviendo los problemas que vayan surgiendo y que las cosas se resuelvan de la mejor manera posible. No quiero ser recordado como el jefe de Gabinete que hizo tal cosa, sino que voy a tratar de cumplir con las responsabilidades.

Ayer ingresamos la nota para ponernos a disposición durante el mes de marzo para poder ir a la Cámara de Diputados, en el mes de abril al Senado y así sucesivamente.

Cristina Fernández.

- ¿Se comunicó con la vicepresidenta Cristina Kirchner antes de asumir en el cargo?

- Sí, tengo un diálogo frecuente con Cristina. Una vez que el Presidente me ofreció el cargo estuve charlando con ella.

- ¿Le realizó alguna recomendación o pedido?

- No. Además, no comento lo que charlo con ella. No comento lo que hablo con Cristina ni con Alberto. Creo que es un ámbito que hay que preservarlo. En todo caso, los que tienen la capacidad de comunicar son ellos si así lo quieren.

- Cuando no se comunican oficialmente algunos temas después terminan haciéndose declaraciones en off the record, ¿cree que eso termina siendo como un boomerang?

- Lo que hay que comunicar es la gestión. Se puede comunicar por redes sociales o utilizar como metodología las entrevistas. Es lo que creo que hay que hacer. Es una gestión que vale la pena comunicar, aunque sin duda ha sido lo menos destacado por los medios.

Es una gestión ponderada en varios aspectos, independientemente de reconocer que tenemos inflación, que hacemos los esfuerzos por bajarla, y que hay una pérdida en el poder adquisitivo del salario.

El país va a tener tres años consecutivos de crecimiento, bajamos fuertemente la inflación del 12 al 6%, tenemos cerca de 6 mil obras públicas en ejecución a lo largo y ancho de la Argentina. Hay aumento de la inversión en Ciencia y Tecnología, en Educación, en Salud

- ¿Cree que la dificultad a la hora de comunicar los logros de gestión está vinculada a las internas y a la poca capitalización que se hace de los aciertos?

- La única verdad en política es la realidad, decía (Juan Domingo) Perón. El sistema político ha mutado del bipartidismo que teníamos en el 83 a un bicoalicionismo. Las coaliciones se conforman entre los que piensan parecido, no entre los que piensan igual. Muchas veces participan de las mismas coaliciones algunos que no piensan tan parecido y eso genera debate interno.

Agustín Rossi

Si hoy sacan una foto, el debate no sólo está en el oficialismo, sino también en la propia oposición. Bienvenidas las coaliciones, porque si no las tuviéramos habría un sistema de partidos en forma de archipiélagos y eso hace mucho más inestable el sistema político. Hoy tenemos dos grandes coaliciones que concentran casi el 90% de las expectativas del conjunto de los argentinos.

- ¿Cómo se maneja el Gabinete de una coalición con diferencias tan marcadas como la del Frente de Todos?

- Trabajo muy bien con todo el Gabinete, independientemente de a qué sector político pertenecen. Tengo permanentemente diálogo con absolutamente todos los ministros que solicitan que el jefe de Gabinete lleve adelante algún tipo de acción. Esto es lo que hago y no miro absolutamente ninguna otra cosa.

- A diferencia de su antecesor, Juan Manzur, usted realiza encuentros mano a mano con los ministros ¿cree que son más efectivos que las reuniones de Gabinete?

- Son más productivos. Te llevan más tiempo, pero una reunión con uno, dos o tres ministros termina siendo más productiva que una amplia en donde ni siquiera pueden hablar todos los funcionarios porque sino te puede llevar cinco o seis horas. No descarto tampoco lo otro.

Reunión de gabinete nacional

En algún momento, para alguna cuestión específica también se puede llevar adelante, pero la realidad es tengo muchas reuniones y conversaciones para ver cuestiones puntuales. Estoy tratando de hablar con cada uno de los ministros

- Usted dijo varias veces que el Presidente "tiene derecho a ser candidato", ¿cree que el Presidente es el mejor candidato del peronismo?

- Para mí el Presidente es un muy buen candidato.

- ¿Es el mejor?

- Dejemos que eso lo digan las urnas

- El canciller, Santiago Cafiero, consideró que Alberto Fernández es el mejor para representar al peronismo.

- Se supone que en el peronismo va a haber PASO. Si el Presidente decide ser candidato, yo lo voy a acompañar.

Elecciones PASO

- ¿Hay un número máximo de precandidatos que se haya definido en la mesa política del oficialismo?

- No. Hay que ser muy respetuosos de los procesos políticos internos y de la propia dinámica que tienen. De acá al momento de la presentación de listas pueden pasar dos hechos: que aparezca un candidato o una fórmula que concentre la mayor cantidad de expectativas de los actores que conforman el Frente de Todos y que sintetice al conjunto, entonces tendremos un solo candidato, o que no sea esa situación y aparezcan distintos postulantes que decidan competir en las PASO.

¿Qué es lo que a mí me parece inconveniente? Cuando alguien sintetiza naturalmente es muy bueno, pero lo que es un error es tratar de sintetizar en alguien que no sintetiza. Eso genera enojos, broncas y desilusiones. Ahí es mejor esperar que se dé el proceso político electoral interno

Elecciones PASO

- Además de Cristina Kirchner, ¿hay algún otro dirigente que pueda sintetizar?

- Hay un viejo periodista deportivo, Dante Panzeri, que decía que el fútbol es la dinámica de lo impensado. En la política también y en el peronismo ni te cuento

- ¿Alberto Fernández es un ejemplo de eso?

- Es un muy buen ejemplo. Nadie pensaba que Alberto hubiese podido ser candidato a Presidente hasta que Cristina dijo la fórmula es Alberto-Cristina.

- ¿Podría volver a suceder que Cristina Kirchner sea quien defina al candidato?

- Habrá que ver. No me adelanto a nada porque los procesos políticos internos tienen sus propias dinámicas y en un determinado momento alumbran una alternativa o una solución.

- ¿Le gustaría ser candidato a Presidente?

- No voy a ser candidato a nada. No voy a ser candidato ni en Santa Fe ni en la Nación. Espero terminar como jefe de Gabinete el 10 de diciembre de este año

Cristina Fernández de Kirchner

- ¿La mesa del Frente de Todos tendrá continuidad o fue sólo una ocasión para la foto?

- No, no fue sólo una foto. Algunos pensaban que iba a ser una foto rápida, un encuentro social y fue una reunión que duró seis horas, en la que destaco que las posiciones se sustentaron con argumentos.

Cuando las posiciones se sustentan con argumentos hacen más fácil la reunión, porque no hay descalificaciones personales, sino que hay argumentos que uno puede comprender o debatir.

Es más, lo obligan a uno a tener una mayor calidad de argumentación para sustentar una posición. Se inició un camino que seguramente tendrá otras situaciones, habrá que ver cómo sigue

- Durante ese encuentro que se realizó a mediados de febrero en la sede del PJ se acordó buscar la unidad y no hablar mal de los otros compañeros. ¿Qué pasó en el medio para que se incrementaran las tensiones internas?

- Significa lo que es la coalición, las coaliciones son eso. En momentos encontrás una síntesis, producís un documento, después pasan los días y cada uno se vuelve a refugiar en su posición original. Me parece que en las coaliciones hay que acostumbrarse a este tipo de situaciones.

Nacional

Alberto Fernández en la asunción del PJ nacional.

- Andrés Larroque fue muy duro con el Presidente, ¿cree que habla en nombre de Cristina Kirchner?

- Es una buena idea hacerle un reportaje a Larroque (risas).

- En la apertura de Sesiones Ordinarias, ¿Alberto Fernández y Cristina Kirchner estuvieron más distendidos de lo que se esperaba?

-Sí. Estuvo muy bien la Asamblea y el discurso del Presidente que fue respaldado por toda la corriente interna del Frente de Todos. Eso obviamente da una señal de fortalecimiento.

- ¿Qué medidas evalúa el Gobierno para mejorar la capacidad adquisitiva de la gente?

- Está claro que la inflación es un tema que tenemos que trabajar. Lo venimos trabajando, veníamos encontrando un camino descendente, pero la inflación de enero no marcó eso. Lo único que hace ese mal dato es redoblar nuestros esfuerzos.

Sabemos que si conseguimos un sendero descendente de la inflación, mejora el poder adquisitivo del salario. También sabemos que existe la herramienta de las paritarias, de alguna manera al trabajador formal lo protege ante el avance de la inflación, pero no sucede así con el trabajador informal, que son una mirada de preocupación permanente para nosotros

- ¿Cree en un acuerdo regional para combatir la inflación?

- Hay una iniciativa y habrá que ver cómo se plasma. Es una iniciativa del presidente de México (Andrés Manuel López Obrador), con quien Alberto Fernández tiene una excelente relación

Seguramente será una iniciativa que tendremos en cuenta y la analizaremos.

- ¿La oposición alimenta el problema de la inflación cuando plantea que el Gobierno va a dejar una bomba en materia económica?

- Vienen tratando de generar confusión, porque una cosa es la deuda en pesos y otra la deuda en dólares. Solamente a ellos se les ocurrió defaultear la deuda en pesos al final de su gestión

FMI

De la deuda en pesos que hoy tiene la Argentina, casi el 70% es intra sector público. Eso quiere decir que los acreedores son organismos propios del Estado. Este anuncio de la bomba no se los creyó nadie, ni el mercado, no se subió absolutamente nadie a eso

- ¿Cómo piensan diagramar la estrategia electoral para que el Frente llegue vigoroso a las elecciones?

- Hay una parte de la estrategia electoral que es la gestión

Otra es las expectativas que tengamos de acá para adelante, qué le ofrecemos a los argentinos. Además, no permitirle a nuestros adversarios políticos que se ubiquen como si fuesen una oposición que nació de un repollo. Ellos estuvieron gobernando hace tres años durante cuatro años.

En 2021, 2022 y 2023 van a ser tres años consecutivos de crecimiento económico. Los cuatro años que ellos gobernaron tuvimos tres años de recesión y uno sólo de crecimiento económico que fue el 2017. No hay que dejarles la comodidad de hablar como si no tuviesen responsabilidades.

Elecciones

Esta no es una elección clásica entre oficialismo y oposición sino que es una elección entre dos oficialismos: los que gobernamos ahora y lo que gobernaron antes

-¿Qué le diría a los votantes del Frente de Todos?- Que confíen en el Frente de Todos. Nosotros sabemos que nos quedan pendientes problemas a resolver, pero los que generaron esos problemas seguramente no los van a resolver. Necesitamos más tiempo para resolver los problemas de los argentinos y eso es lo que les pedimos. SR/MD/PT NA