El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, encabezará hoy la presentación del libro "Fondef. Una política de Estado", en la 47° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Lo hará a las 19, en la Sala Carlos Gorostiza del Predio Ferial de Buenos Aires. junto al sociólogo Juan Gabriel Tokatlian, una de las voces académicas argentinas más reconocidas, informaron fuentes de la Jefatura de Gabinete.

El libro, que Rossi ideó y compiló en sus dos períodos como ministro de Defensa de la Nación durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, recoge los hitos de la creación del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), que está orientado a fortalecer y financiar el reequipamiento tecnológico, logístico y de recursos humanos a las Fuerzas Armadas.

Además, describe el estado de situación y la gestión de gobierno sobre la matriz de inversión y desarrollo de un área estratégica como la Defensa.

MIRÁ TAMBIÉN Larreta y Santilli se reúnen hoy con candidatos a intendente en Esteban Echeverría

Tokatlian, profesor plenario de la Universidad Di Tella y doctor en Relaciones Internacionales por The Johns Hopkins School of Advance International Studies en Washington, Estados Unidos, fue uno de los intelectuales que colaboró con el libro, en el que además hicieron aportes el ministro de Defensa, Jorge Taiana; los ex titulares del área Horacio Jaunarena y Nilda Garré, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo.

También lo hicieron Rosendo Fraga, Jorge Battaglino, Sol Gastaldi, Luciano Anzellini, Daniela Castro, Mirta Iriondo, Carlos de la Vega, Miguel Tudino, Sergio Woyecheszen, Mariano De Miguel, Leonardo Garay Decándido, Julio Horacio Guardia, Xavier Julián Isaac, Guillermo Olegario Pereda, Irina Pyrtula Domeniconi, Walter Rabbia y los jefes de las Fuerzas Armadas argentinas.

La obra, editada por Undef Libros en colaboración con el Ministerio de Defensa, pone en valor la creación del Fondo a partir del trabajo de gestación del proyecto de ley presentado por Rossi cuando presidía el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, que fue aprobado por el Senado en septiembre de 2020 y promulgado al mes siguiente, cuando era ministro de Defensa. (Télam)