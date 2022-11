El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, afirmó que parte de su tarea es "poder dar a los decisores la mayor cantidad de información para que la toma decisiones se lleve adelante con el menor margen de error". En declaraciones a NA, Rossi reflexionó sobre la tarea que lidera y el rol de su área en la actualidad. "Es importante la inteligencia porque si no la hace el Estado, la harán otros que no son el Estado, como los privados que puedan pagar un sistema de inteligencia", señaló. Según su mirada, eso sería "peor aún" porque "la inteligencia que vos no produzcas la terminan brindando los servicios de inteligencia extranjeros, por lo cual no podés pedir que piensen en el interés de tu país, piensan en los de sus países". A metros de la Casa Rosada, sobre la calle 25 de Mayo, se ubica el edificio de la AFI. Allí, en uno de sus pisos y acompañado con un mate, se encuentra Rossi. Por los protocolos de seguridad, toda persona ajena al lugar tiene prohibido ingresar con elementos móviles y metálicos, los cuales se deben dejar en recepción

En este caso, la única excepción es la cámara del fotógrafo, cuyas imágenes tampoco pueden revelar con exactitud el punto del encuentro dentro de este organismo cargado tanto de historia como misticismo. Sobre ese punto repara su actual titular durante la charla, grabada por un asistente suyo: "Hay que alejarla a la AFI de las cuestiones que no tienen que ver con eso sino con el espionaje ilegal, esa es la tarea que me encomendó el presidente". "La AFI tiene que producir inteligencia estratégica nacional, es decir, poder dar a los decisores la mayor cantidad de información para que la toma decisiones se lleve adelante con el menor margen de error", agregó y completó: "(Juan Domingo) Perón la creó en 1946 porque creía que tenía que tener una producción de inteligencia civil". Rossi asumió su actual cargo el pasado 8 de junio en reemplazo de Cristina Caamaño, durante uno de los tantos enroques de funcionarios que el gobierno del Frente de Todos (FdT) llevó a cabo desde su inicio

Si bien es la primera vez que lo ocupa, cuenta con experiencia en la categoría

Previamente, y desde el comienzo del mandato del oficialismo hasta agosto de este año, se había desempeñado como ministro de Defensa, mismo puesto que ocupó los últimos dos años del mandato final de Cristina Kirchner. EL siguiente es el detalle de la entrevista: NA: –¿Cómo describe la realidad del país? AR: NA