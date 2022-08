El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, consideró hoy que lo dicho por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el juicio por la obra pública en el que se pidió que sea condenada a prisión "demuestra la parcialidad con la que se lleva el caso" y agregó que el apoyo "unívoco y sin fisuras" que obtuvo la exmandataria por parte del Frente de Todos (FdT) "enoja a muchos".

El interventor de la AFI afirmó en diálogo con la agencia Télam que el alegato de la Fiscalía en el Juicio conocido como Vialidad fue "más similar a una arenga política que a evidencia de pruebas jurídicas".

Y señaló que la defensa hecha por la vicepresidenta muestra que "el lawfare no es solo para atacar a algunos sino para proteger a otros, tal como lo hace el partido judicial", en alusión a los vínculos del expresidente Mauricio Macri con miembros del tribunal: "El fiscal no solo no dijo nada de la relación entre (el empresario) Nicolás Caputo y (el exsecretario de Obras Públicas) José López sino que escondió pruebas", apuntó.

Rossi se refirió a la forma en que la vicepresidenta ejerció su "derecho a la defensa" luego de que el Tribunal Oral Federal 2 le negara la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria en el juicio y señaló que Cristina Kirchner "mostró que ante situaciones similares el fiscal y la justicia actúan distinto".

También anticipó que de cara al futuro "el peronismo tendrá que sobreponerse a esto como lo hemos hecho antes. La reacción y el apoyo del Frente de Todos ante esto, univoca y sin fisuras, enoja a muchos". (Télam)