El secretario de Agricultura, Matías Lestani, le envió hoy un mensaje al ministro de Economía, Martín Guzmán, al enfatizar que el campo "no tuvo renta inesperada" y por consiguiente consideró que el proyecto impulsado por el Palacio de Hacienda no alcanzaría a los productores agropecuarios. No obstante, Lestani admitió que "no conoce el proyecto" en el que trabaja Guzmán, pero al mismo tiempo recordó que el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, entregó los informes técnicos "No conozco el proyecto de Economía (pero) potencialmente al campo no le podría tocar porque no hubo (renta inesperada); tan simple como eso", afirmó Lestani en declaraciones a la prensa en la ciudad de Rosario. Lestani sostuvo que "la suba de precios bélicos se verificó con suba en insumos superiores al de producto final, con lo cual no hay diferencia de rentabilidad por la situación bélica". "El ministro (Julián Domínguez) estuvo reunido con Guzmán y le dijo que no estaba pensando en la producción agropecuaria cuando habló del tema", reveló Lestani. Asimismo, defendió el fideicomiso en trigo para sostener el precio de la harina, al sostener que "los volúmenes de equilibrio es algo que se maneja estratégicamente en todas partes". Sobre la marcha agropecuaria convocada para el próximo sábado, Lestani consideró que "todo el mundo puede expresarse" pero enfatizó que "no hay un apoyo unánime". RP/SPC NA