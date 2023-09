El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, coincidieron hoy en advertir sobre “las consecuencias negativas” de romper relaciones con el vecino país sudamericano y uno de los principales socios comerciales de Argentina en la actualidad, como propone el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, si llegara a ganar las elecciones.

“Romper relaciones con Brasil tendría consecuencias negativas para los trabajadores argentinos”, consideró Scioli en declaraciones a medios misioneros durante la visita de ayer del ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

Al igual que había señalado antes de las PASO, Milei reiteró que “no solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista”.

“Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. (Vladimir) Putin (Rusia) no entra ahí. Lula (Luiz Inácio da Silva, presidente de Brasil) no entra ahí", indicó días atrás el candidato de la ultraderecha en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson.

A raíz de esas declaraciones de Milei, Scioli expresó que “estas decisiones (de Milei) tendrían consecuencias negativas para la economía argentina, ya que Brasil es un importante socio comercial y los BRICS representan un mercado valioso para las exportaciones argentinas”.

“La política internacional es uno de los temas que se debe debatir con toda claridad. El pueblo argentino debe tomar conciencia de las distintas alternativas en política internacional que proponen las propuestas presidenciales”, advirtió el embajador argentino.

En relación al grupo de los principales países con economías emergentes conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), Scioli destacó que “estos países abren un mercado extraordinario para nuestras economías regionales, para el turismo, y ahí hay un espíritu de recrear esa integración en la región y fortalecerla de la mano de Sergio Massa”.

En tanto, el gobernador catamarqueño marcó como una estrategia de campaña fundamental a la necesidad de “explicarles a todos los argentinos qué pasa si se cierra el mercado con Brasil o si no se cumple la ley de coparticipación”, como propone el candidato libertario.

“No hay que subestimar a la gente y uno tiene que tener autocrítica, pero debemos salir todos juntos a hablar con nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros amigos y familiares para contar que es lo que pasaría si se aplican estas cosas que proponen”, dijo el gobernador peronista en diálogo con radio Nacional Rock.

En ese sentido, Jalil consideró que “para los norteños es una oportunidad que Sergio Massa sea el presidente de la Nación”, y además señaló que “el peronismo está ordenado detrás del candidato oficialista”. (Télam)