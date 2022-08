El Gobierno comunicó que no continuará subsidiando la harina a través del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino y los empresarios panaderos que advirtieron que la decisión podría hacer subir el precio del pan a los 450 pesos el kilo.

La decisión oficial fue anunciada por los presidentes del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora y de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (FIPPBA), Raúl Santoandré, luego de mantener una reunión con el secretario de Comercio Interior, Matias Tombolini.

Actualmente, el valor del kilo de pan en la Capital y Gran Buenos Aires promedia los $320, por lo que subiría casi un 40 % si el precio aumenta hasta los $450, según la advertencia de los industriales. Los dirigentes advirtieron que "cuando se acabe la harina de las panaderías, vendrá un aumento del pan" y acusaron a Tombolini de favorecer a la industria molinera, tras terminar una reunión con el funcionario.

Mora explicó que el funcionario "nos anunció la terminación del fideicomiso y nos dijo que quería subsidiar directamente a las panaderías, lo cual es imposible porque si Comercio no puede auditar 20 molinos, como va a hacer para auditar a 60 mil negocios en todo el país".

En diálogo con Noticias Argentinas, Mora señaló que "nos sorprendió la insensibilidad social del nuevo secretario de Comercio, cuando le planteamos que cortar el fideicomiso del trigo afecta seriamente a los sectores más vulnerables, que son los que no pueden acceder a un producto tan indispensable como el pan". "Nos respondió que él estaba para hablar de economía, no de cuestiones sociales", agregó Mora en referencia a la reunión con Tombolini.

Mora señaló que "si hay atraso en los pagos la industria no va a entregar harina y a partir de eso obviamente van a aumentar el precio del pan", en diálogo con NA. Agregó que Tombolini "por momentos se pareció más a un lobista de los empresarios molineros y no a un secretario que esté a favor de la gente y no vamos a ser cómplices de esa situación".

Según el sector de panaderos el funcionario les dijo que "él no está para controlar precios". Tombolini no tiene lo que tiene que tener para usar la lapicera y estabilizar el precio del pan y parece un lobbista de los molineros. Está presionado por la Federación Argentina de la Industria Molinera y el resto de los molineros", añadió Mora.

El dirigente panaderil dijo que tras la reunión con Tombolini que el secretario de Comercio "pretende cortar el hilo por lo más delgado que son los trabajadores y las pequeñas empresas, y una vez más le da la derecha al empresariado que especula con los precios de los alimentos".

Por su parte, el presidente de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (FIPPBA), Raúl Santoandré, dijo que el secretario de Comercio "nos dejó en claro que no le interesa que pueda faltar el pan en la mesa de los argentinos". "Una vez que los panaderos no tengan más harina con subsidio, el precio del kilo de pan podría alcanzar los 450 pesos, o más", agregó Santoandré. LMD/SPC NA