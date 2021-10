La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, dijo hoy que los chicos que estuvieron presentes durante el desalojo en el asentamiento "La fuerza de las mujeres", en el Barrio Carlos Mugica de Retiro, el jueves último, sufrieron "un impacto muy fuerte y muy traumático"

"Lo que más nos preocupa, además de las pertenencias que han perdido las familias, es como van a continuar sus vidas los niños, niñas y adolescentes, y como van a superar un hecho tan traumático como un desalojo que es violento per se, por más que no haya habido excesos de fuerza", afirmó Graham esta mañana en declaraciones a radio AM 740.

En esa línea, subrayó que "el impacto para ellos fue muy fuerte, y nos preocupa como va a continuar esto, cuáles serán las soluciones habitacionales, y sobre todo, como van a hacer con los chicos, que ahora están en el Parque Roca, con sus trayectoria educativas, porque iban a la escuela cerca de donde vivían".

La abogada precisó que "el hecho está tramitando en el Juzgado Contravencional y de Faltas número 12, a cargo de la la jueza Patricia Ana Larroca, de la ciudad de Buenos Aires, y nosotros ya hemos hecho un pedido de informes".

Asimismo explicó que "en ese pedido solicitamos todos los datos de la causa, los motivos del desalojo, si se abrieron instancias de mediación y si se pensó que alternativas iban a tener esas personas".

"También pedimos explicaciones sobre si se previó cómo se interviene en un desalojo si hay niños, niñas y adolescentes de por medio, para ver como podemos restituir algunos de los derechos que fueron vulnerados en este desalojo", agregó.

En esa línea, Graham destacó que "otra cosa que me llama la atención es por qué no se interrumpió el desalojo frente a la lluvia torrencial que hubo ese día, porque podría haberse suspendido para otro día, que es lo que suele ocurrir en estos casos".

Respecto del predio desalojado, la abogada refirió que "no lo tenemos certificado, pero creemos que esos terrenos con parte del Barrio 31, del Mugica".

En ese sentido, contó que "cuando llegamos al lugar, funcionarios de la Ciudad nos dijeron que era un predio destinado a una escuela que había sido usurpado, pero luego, gente del barrio nos mostraron planos que no indicaban eso".

Con topadoras, camiones y un fuerte operativo policial y judicial, cuadrillas de trabajadores pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojaron el jueves a más de 100 familias que conformaban el asentamiento "La fuerza de las mujeres", una toma de tierras en el Barrio Carlos Mugica (en la ex Villa 31) de Retiro.

El operativo se inició a las 7, junto con efectivos de la Policía de la Ciudad, los funcionarios de la administración porteña y de la Fiscalía 11 comenzaron el desalojo de más de 100 familias que se habían instalado el 30 de junio pasado formando un asentamiento que al poco tiempo pasó a ser conocido como "La fuerza de las mujeres" por el protagonismo femenino de su organización.

Los terrenos de la ocupación están ubicados en la esquina de La Pampa y Ciervo de Los Andes, donde antiguamente había un basural al que los vecinos de las inmediaciones llamaban "La Containera".

En el lugar, a partir de las 8, fueron incendiadas casillas y carpas muy precarias, en tanto camiones de gran porte y excavadoras continuaron luego con el desalojo, junto a personal del servicio del programa Buenos Aires Presente (BAP). (Télam)