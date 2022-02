La Asociación Docente Ademys denunció hoy que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió en forma "unilateral" y sin "ningún criterio científico y epidemiológico" la modificación de los protocolos sanitarios de cara al ciclo lectivo 2022, y convocó a las escuelas a "debatir" las medidas de prevención.

"En el día de hoy el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció el fin de los protocolos escolares para Covid en las escuelas. De forma unilateral, como es habitual, el anuncio que llegó a las escuelas no se acompaña de ningún criterio científico y epidemiológico para guiar la nueva etapa escolar", expresó Ademys a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, las autoridades porteñas anunciaron la eliminación del sistema de burbujas y del aislamiento por contacto estrecho en las escuelas de la ciudad, a la vez que establecieron que no será obligatorio el uso del tapabocas hasta tercer grado inclusive dentro del aula.

En ese sentido, desde la asociación denunciaron que "el fondo de los anuncios es un fuerte ajuste presupuestario, porque de lo contrario el gobierno debería reacondicionar las aulas, adquirir medidores de dióxido de carbono, construir más aulas, nombrar docentes para el caso de los aislamientos preventivos para mantener la continuidad pedagógica, instalar testeos en las escuelas, repartir barbijos, entre otras medidas preventivas".

Y marcaron que desde el Gobierno porteño "siguen la línea común de los empresarios y la UIA que insta a eliminar para las empresas y fábricas la figura de contacto estrecho y caso positivo, al que han adherido toda la normativa nacional y jurisdiccional, para enviar a lxs trabajadores a sus lugares de trabajo enfermos".

"Lo mismo sucedió con la negativa de las ART para considerar enfermedad laboral al covid, que avaló el propio Ministerio de Trabajo Nacional", agregó

El gremio señaló que "parece que fuera necesario aclarar que la pandemia continúa y que además, no sólo no han recibido vacunación lxs menores de 3 años sino que aún teniendo las vacunas, no pueden descartarse graves secuelas para niñes y adultxs que padezcan la enfermedad. Por ello es necesario sostener medidas preventivas para evitar los contagios".

La organización docente acusó a la ministra de educación porteña Soledad Acuña de manifestarse "abiertamente en contra de cualquier protocolo" y de decretar "el fin de las medidas preventivas para Covid, cuando lamentablemente siguen los contagios diarios y hasta las muertes", a pesar de que "el nivel de vacunación es importante y ofrece cobertura para evitar casos graves".

"Una vez más están dejando a su suerte a las escuelas, como en el peor momento de la pandemia, que ahora deberán lidiar con la falta de recursos y sin medidas de prevención para evitar la circulación del covid y los contagios entre la comunidad educativa", remarcó en el comunicado. (Télam)