La ciudad confirmó que sancionará a los docentes que usen el lenguaje inclusivo. En este sentido ustedes han presentado un amparo contra el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Esto es así?

Es así. Presentamos un amparo junto a mi compañera Vanesa Gagliardi, quien es profesora de Secundaria y además es legisladora electa en la ciudad. Este tipo de medidas lo único que hace es atrasar y discriminar. En lo que va de los siete años que está (Soledad) Acuña al frente del Ministerio de Educación redujo el presupuesto educativo del 23 al 19%.

Ahora, intentan argumentar que el lenguaje inclusivo es una traba para el aprendizaje. Los números muestran que la traba para el aprendizaje son las políticas del gobierno de la ciudad, que no solamente reducen el presupuesto sino que ahora autoritariamente quieren reducir la libertad de expresión y los derechos de género. Creemos que es clave ponerles un freno, por eso el amparo.

Hay dos temas que son concretos. Uno, que es una mentira total la culpa de la utilización del lenguaje inclusivo en las aulas en cuanto a lo que es una traba o la caída de la comprensión de textos. Tiene que ver con las políticas que se llevaron adelante en este gobierno, que no garantizó la conectividad de estudiantes y docentes durante la pandemia; este gobierno que se tiene que enfrentar a reclamos en las escuelas por las condiciones en las que están; este gobierno que hace 15 días impulsó y aprobó una reforma del estatuto docente que precariza aún más las condiciones de la docencia porteña.

Ahí están las causas y quieren con esta excusa y este ataque, porque es un ataque a la lucha por los derechos de género que ha crecido en nuestro país, responsabilizar al lenguaje inclusivo cuando son sus políticas…

Por otro lado, tiene un fuerte sesgo discriminatorio y va contra la libertad de expresión y contra la identidad de género. Por eso creemos que es clave avanzar y seguir acompañando la organización que hay desde las escuelas, la docencia, les estudiantes, en contra de esta medida que quieren llevar adelante.

¿Considera que esta es una medida de tinte electoralista?

Completamente. Son hechos que terminan siendo más para los medios para poder salir y poder plantarse como una de las alternativas que lucha y que se enfrenta con lo que ellos llaman laideología de género,intentando llegar a un sector que mira con buenos ojos a los liberfachos como (Javier) Milei, como (Ramiro) Marra en la ciudad, que la única libertad que persiguen es la de las corporaciones y por eso van en contra de nuestras luchas de género.

¿Cómo se vive en las escuelas, en la comunidad docente, en los padres, en las madres y en los alumnos mismos la prohibición del lenguaje inclusivo?

Hay un rechazo muy grande. Hay una realidad y es que no era homogénea la utilización del lenguaje inclusivo. Para la enseñanza de la lectura y de la escritura no se utiliza la x ni la e, sí hay muchos docentes que lo utilizan para comunicarse con les estudiantes y me parece que eso es importantísimo.

Hace un par de años, cuando empezamos a nombrarnos a las mujeres con el la, el las y el los, muchos decían que no hacía falta, que en el todosestábamos incluidos todos, pero sin embargo no nos nombrábamos. Empezar a estar en el espacio público era nombrarnos. El les es parte también de nombrar a aquellas niñas, niños, niñes que no están comprendidos dentro de esta normativa sexo genérica binaria de lo femenino y lo masculino.

Más allá de que no es una obligación, por eso insistimos mucho también con que se aplique la ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas para trabajar desde la no discriminación, desde la inclusión, desde la igualdad, que son claves.

En las escuelas hoy el rechazo se siente y nos lo cuentan nuestras compañeras, hay mucha de la docencia que no usaba el lenguaje inclusivo y ahora dicen que lo van a empezar a usar. Hay un rechazo, hay una resistencia y creo que se va a imponer, como siempre, desde las calles, desde la lucha, entendiendo también que el lenguaje es una construcción social que siempre está en cambio y en nuestro país, como en todo el mundo, hubo una enorme ola feminista y disidente que puso sobre el tapete las desigualdades del sistema capitalista y patriarcal, y el lenguaje se empieza a ver para poder restar a esta desigualdad creciente que quieren seguir manteniendo