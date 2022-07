El cosecretario general de la CGT, Carlos Acuña, apuntó hoy contra "el poder económico concentrado" y los formadores de precios por no dejar "que crezcan los salarios", y no descartó la posibilidad de una movilización "en favor del pueblo argentino".

“Hay gente del poder económico concentrado que no quiere que la gente esté bien, porque ellos no lo necesitan. Ellos también hacen política pero no ponen la cara, hacen desde atrás y no tienen bandera. Admiran a otros países pero la plata la hacen acá, fruto del esfuerzo de los argentinos”, expresó Acuña en diálogo con radio El Destape.

En ese sentido, marcó la necesidad de hacer "algo en función de defender la democracia" y afirmó que "la semana que viene nos reuniremos todos los sectores y decidiremos qué hacer contra los sectores concentrados".

“En la CGT no se habló de paro, se habla de una gran movilización. Los legisladores también se tienen que poner en contra de los formadores de precios. Unidad en favor del pueblo argentino”, aseveró.

Además, marcó que este sector de poder económico concentrado no deja "que crezcan los salarios, porque al otro día de las paritarias te aumentan todos los precios”.

"Los que generan inflación son los formadores de precios", subrayó.

"Los formadores de precios no tienen gobierno, no tienen bandera; lo único que tienen es el signo pesos y solo les interesa cada vez ganar más. ¿A costa de qué? A costa de la gente. El pueblo trabajador, las PyME, la industria nacional, son los que ponen el pecho a esta situación. Los formadores de precio, no", finalizó Acuña. (Télam)