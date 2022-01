Un grupo de abogados, secundados por referentes de la oposición, convocó a una marcha con el propósito de defender la “independencia judicial”, como contrapartida a la movilización que realizarán mañana distintas agrupaciones y sectores sociales frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Bajo el lema de “Defender la Justicia”, la manifestación fue convocada para el próximo jueves 3 de febrero a las 19, también frente al Palacio de Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La impulsan más de 120 abogados y profesores del país, liderados por Diego Hernán Armesto, quienes publicaron el 19 de enero un comunicado en el que se refieren a una “embestida judicial” por parte del oficialismo en contra de la Corte Suprema.

Se trata de una respuesta a la marcha que tendrá lugar este martes en contra de los magistrados, apoyada por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, la titular de la AFI, Cristina Caamaño, y el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, entre otros.

Uno de los que difundió la convocatoria a la contramarcha es el actor y referente de la UCR, Luis Brandoni, a través de un video. “Es en defensa de la independencia judicial y como respuesta a la que el kirchnerismo organiza en el mismo lugar dos días antes con la pretensión de echar a los jueces de la Corte Suprema”, dice Brandoni, quien afirmó que no podrá concurrir porque está trabajando en Mar del Plata pero igualmente hizo un llamado a movilizar. “Te pido que te acerques sin ninguna identificación partidaria”.

“Sin jueces independientes no hay república, libertad ni progreso. Lo dijimos en las urnas hace pocos meses”, continuó. “Algunos parecen que no lo entendieron, digámoslo nuevamente entonces el 3 de febrero: no queremos gobiernos autoritarios”.

El cineasta Juan José Campanella replicó el video de Brandoni en su cuenta de Twitter, colaborando con su viralización. También sumó su apoyo a través de las redes sociales el ex diputado nacional de Juntos por el Cambio, Jorge Enríquez: “Esta semana habrá dos marchas: una para que la Corte se subordine al kirchnerismo, la otra para defender la independencia judicial y la Constitución”.

Según trascendió, la contramarcha no es vista con buenos ojos en la Corte. Primero porque estiman que, en comparación, la marcha del jueves sea mucho más reducida que la del martes. Luego, porque consideran que es ponerse a la misma altura que quienes buscan las renuncias de los jueces. “La contramarcha es un error, no podés pelear en los mismos términos”, evaluó un colaborador de los jueces de la Corte