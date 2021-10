La abogada de la querella que representa a la mayoría de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, Valeria Carreras, consideró que la movilización convocada para este jueves a los tribunales de Dolores, en ocasión de la indagatoria del expresidente Mauricio Macri en la causa por presunto espionaje ilegal, "es contra el juez" Martín Bava, que interviene en ese expediente, y afirmó que la organización de esa convocatoria "no hace más que mostrar" que el exmandatario "es un cobarde".

"Macri es un cobarde, un miserable y un impune. Sus declaraciones son una manera de distraer, porque el espionaje no se dio sobre el submarino ni sobre sus muertos, sino sobre los familiares", señaló Carreras en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.

De esta forma la abogada respondió los dichos de Macri en una conversación organizada ayer por el PRO y transmitida por redes sociales, en la cual el exjefe de Estado sostuvo que "los hechos" que se le imputan "no sucedieron en (la jurisdicción de) Dolores".

Militantes del PRO anunciaron en las últimas horas que se movilizarán ese día a la plaza central de la localidad bonaerense de Dolores para respaldar al fundador de ese espacio cuando preste indagatoria ante Bava en la causa por el espionaje ilegal a los familiares de los marinos del ARA San Juan.

Carreras sostuvo que esto es parte de una estrategia para presionar a la Justicia y afirmó que, en ese marco, Macri "desempolvó una vieja denuncia ante Consejo de la Magistratura" que había sido formulada contra el magistrado federal.

En este sentido, la abogada afirmó que el expresidente tiene "un desconocimiento y un desprecio total de cuáles fueron los finales de la tripulación".

Con respecto a las acusaciones de espionaje ilegal que se le imputan al exmandatario, Carreras indicó que hay tres discos con información sobre los movimientos de los familiares durante seis meses.

"Es lo que quedó dentro de esos discos, porque todo el contenido de la oficina de AFI (Agencia Federal de Inteligencia) de Mar del Plata fue incinerada por orden de Buenos Aires. Esto se salvó porque estaba en otra dependencia; sabemos que es parcial, tiene un solo semestre", explicó.

Por este motivo, Carreras sostuvo que "saben fehacientemente que esto prosiguió" y que "les infiltraron gente de la AFI directamente, y también los colaboradores".

Según declaraciones de Macri, la información obtenida de los familiares del ARA San Juan se trataría de materiales de avanzada obtenidos por Casa Militar para las reuniones que iba a mantener con ellos.

En respuesta a esta explicación, Carreras indicó que "las avanzadas se realizan con 24 a 48 horas de anticipación" y no "durante seis meses".

La letrada recordó que entre los archivos hallados figuraba un reporte de la misa que organizaron los familiares el 18 de enero del 2018, y al respecto, interrogó: "¿Eso es la avanzada?".

"Lo que haga Macri queda en Macri y en sus seguidores, los expone, los hace visibles de lo que son. No caigamos en la provocación, esto no es una pulseada de quién moviliza más; no caigamos en esa", concluyó. (Télam)