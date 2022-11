El ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner Juan Manuel Abal Medina anunció hoy que se incorpora "ad honorem" al equipo del Gobierno nacional para desempeñarse como director del Consejo Asesor parala mejora del diálogo institucional. "Tras varios años dedicado a la docencia, investigación y gestión académica, consciente de los desafíos, me sumo a colaborar -ad honorem- en la Jefatura de Gabinete de Ministros en la necesaria tarea de impulsar espacios de diálogo, debate y búsqueda de acuerdos", publicó Abal Medina en su cuenta de Twitter. Tal como había anticipado NA, fuentes del entorno del exsenador nacional precisaron que será el director del Consejo, que tendrá el objetivo de "mejorar el diálogo institucional y crear los espacios de diálogo con sectores que se encuentran fuera de la política, como es el caso de los empresarios". "La difícil situación de nuestro gobierno, nuestro pueblo, el peronismo y el país me motivan a colaborar más activa y públicamente desde mis convicciones y valores de toda la vida", precisó Abal Medina, un dirigente cercano al Movimiento Evita. En ese marco, el dirigente peronista detalló: "Desde hace tiempo vengo ayudando a Fernando "Chino" Navarro en los esfuerzos que viene realizando para promover el diálogo y el debate democrático tan necesario para nuestra patria, y como podemos ver, la región". "Desde este espacio vamos a propiciar el apoyo de las universidades públicas y privadas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil en iniciativas que fomenten la búsqueda de consensos para el desarrollo, la igualdad y la justicia social", concluyó. Según supo NA a mediados de pasado mes de julio, el actual secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, fue el encargado de presentar al presidente Alberto Fernández un proyecto para crear el "Consejo Asesor para la mejora del diálogo institucional". "Hay que bajar los decibeles de la confrontación, tenemos quesentarnos todos y discutir para ponernos de acuerdo en qué modelode desarrollo productivo queremos", había explicado en aquella oportunidad un integrante de Gabinete nacional. MD/MG/GAM NA