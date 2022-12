La vicepresidenta Cristina Fernández sostuvo hoy que el Grupo Clarín "nunca pudo sacarle" a su Gobierno la fusión de esa empresa con Telecom, y señaló que "al que pudieron sacarle" esa adquisición fue al expresidente Mauricio Macri "ni bien asumió".

"El Poder Judicial de Argentina actúa en articulación con los grandes medios, es el sistema que me condena a mí, que no va a tolerar que alguien no haga lo que ellos dicen", completó la exmandtaaria.

(Télam)