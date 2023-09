El diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Heller, aseguró hoy que "no" le sorprende la actitud de la oposición de no acompañar los cambios al impuesto a las ganancias impulsado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y dijo que los principales dirigentes de Juntos por el Cambio "se contradicen permanentemente".

"No me sorprende (la actitud). Es la habitual y se contradice permanentemente. Se la han pasado diciendo que eran partidarios de las rebajas de impuestos y cuando el ministro habló del tema hasta lo torearon y dijeron manden el proyecto que se lo aprobamos y ahora cuando lo mandaron dijeron que no lo iban a acompañar", aseveró Heller.

En declaraciones a la prensa antes de iniciarse la reunión de la comisión de Presupuesto de la cámara baja para analizar las modificaciones al impuesto a las ganancias, el diputado nacional adelantó el cronograma previsto por el oficialismo para el tratamiento del proyecto y dijo que "si el lunes logramos dictaminar, el tema será incluido en la reunión plenaria convocada para el martes".

Consultado sobre la nota que envió el candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, a Massa para postergar el envío del Presupuesto 2024 al Congreso previsto en la ley de Administración Financiera para el 15 de setiembre, Heller dijo que "no corresponde" ese planteo y señaló que el candidato de la Libertad Avanza "no debe conocer las leyes".

En tanto, fuentes del Ministerio de Economía confirmaron que el Poder Ejecutivo nacional enviará mañana "en tiempo y forma" al Parlamento el proyecto de ley de Presupuesto 2024, como estipula la ley, pero postergará el tratamiento "hasta después de las elecciones".

"La Argentina trata el presupuesto todos los años. A nosotros nos tocó gobernar más de una vez sin presupuesto porque la oposición no nos aprobó la ley y mas de una vez nos dejaron presupuesto que no se correspondía con nuestra filosofía y nos tuvimos que adaptar", aseveró el diputado del FDT. (Télam)