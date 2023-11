La diputada nacional y dirigente del GEN, Margarita Stolbizer, rechazó hoy a quienes "no condenan los crímenes de la dictadura", recordó la figura del expresidente Raúl Alfonsín y señaló que "la democracia es pluralismo y respeto por las ideas diversas".

"40 Años de Democracia y la gesta de Raul Alfonsín no fueron en vano. Terminamos con los golpes militares. Falta mucho por resolver, pero vivimos en paz, elegimos y cambiamos cada 2 años. NO a quienes no condenan los crímenes de la dictadura", escribió Stolbizer en su cuenta de X (exTwitter).

La integrante de Juntos por el Cambio señaló que "la Democracia es pluralismo y respeto por las ideas diversas. El diálogo es la base de la convivencia social. Se puede y se debe ser decente sin insultar. NO a los que ejercen violencia y hacen política a los gritos".

"El matrimonio igualitario, el aborto, la igualdad de género, son conquistas sociales en evolución. Ni cabeza con piojos, ni legalizar al padre que no se hace cargo de los hijos, ni la adopción como un comercio. NO a la barbarie y el retroceso", reivindicó.

MIRÁ TAMBIÉN Massa anticipó un rediseño del Estado para que sea más compacto y ágil

Además, afirmó que "el cambio climático impacta negativamente en el desarrollo y la lucha contra la pobreza. NO a los negadores dispuestos a incumplir los compromisos del país y los ODS 2030. Hay mucho por hacer".

"La mujer está en peligro cuando hay un arma en el placard o el pantalón del marido. Liberar el acceso a las armas es una amenaza sobre nuestras vidas que no arregla el grave problema de la inseguridad. NO a quienes niegan la violencia de género y promueven la tenencia de armas", expresó la diputada.

Finalmente, consideró que "Argentina necesita una visión humanista y un programa de desarrollo con estabilidad que genere y distribuya prosperidad. NO a los aprendices de Cavallo, ultraneoliberales que adoran el mercado sin estado y sin personas".

"El cambio por sí solo es un concepto vacío. Educación, Trabajo y liderazgos ejemplares para recuperar la política y la democracia al servicio del pueblo y terminar con los políticos que llenan sus bolsillos. NO a quienes no condenan la corrupción y sólo piensan en la plata", completó. (Télam)