Los precandidatos de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, intensificaron hoy sus actividades de campaña en distintos puntos del país cuando restan menos de 10 días para las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo domingo 13, y mientras el jefe de Gobierno porteño apeló "al diálogo" la exministra de Seguridad insistió en su lema de instrumentar "un cambio de fondo" en la Argentina.

En tanto, el expresidente Mauricio Macri intensificó su participación en actividades proselitistas al mostrarse junto a su primo y precandidato a Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y trascendió que el exmandatario mantendría, el próximo lunes, un encuentro con ambos postulantes, según adelantaron fuentes partidarias.

"Cuando digo cambio me refiero a un cambio de fondo en todos los planos. Solidez fiscal para que no haya inflación. Quiero un país que tenga la capacidad de simplificar y llevar tranquilidad todos los argentinos”, señaló Bullrich durante un acto realizado en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

Allí, la precandidata del PRO afirmó que no quiere "marketing político" ni "promesas al vacío" y reiteró que se necesita "liderazgo" para hacer "un país con democracia y con república.

“Recibimos de la sociedad un abrazo de esperanza y también de responsabilidad. Porque nos dicen 'hagan las cosas que están diciendo; anímense. Tengan fuerza, tengan coraje, no se queden a mitad de camino, que nadie les doble la decisión de las ideas que ustedes han tomado para que el cambio sea de fondo'”, remarcó.

Además, la exfuncionaria de la Alianza agregó que si gana la interna en las PASO llamará a "todas las listas que ganaron y perdieron" en el espacio opositor con el objetivo de "hacer un trabajo en común".

Entre quienes acompañaron a la exministra de Seguridad estuvieron el precandidato a gobernador bonaerense de su sector, Néstor Grindetti; el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; el precandidato a diputado, Cristian Ritondo; el precandidato a senador, Maximiliano Abad; y el dirigente radical Ernesto Sanz.

En la Ciudad de Buenos Aires, la dirigente del sector que pretende posicionarse como más "duro" en la interna se reunió por la tarde en el barrio de San Telmo con artistas e intelectuales que apoyan su precandidatura presidencial, entre los que se encuentran Santiago Kovadloff, Juan José Sebreli, Luis Brandoni, Marcos Aguinis, Maximiliano Guerra, Federico Andahazi y Darío Lopérfido.

"Hoy estamos mostrándole a la ciudadanía que tenemos el apoyo de personas que piensan y quieren el país. Que le cantan, que son artistas y son personas sensibles. En esa sensibilidad apoyan a este proyecto que es la lista de La Fuerza del Cambio", sostuvo Bullrich durante una conferencia de prensa luego del encuentro realizado en Casa Idilio, en Bethlem 451, en esta capital.

Mañana, Bullrich realizará una caravana proselitista en el partido bonaerense de La Matanza por la tarde, mientras que a la mañana estará en el partido bonaerense de San Isidro.

Por su parte, Larreta manifestó en la ciudad de Córdoba que su proyecto presidencial contempla "dialogar con los gobernadores, intendentes, diputados y senadores" que resulten electos "para lograr los cambios y que se mantengan en el tiempo".

En diálogo con el medio local Canal 12, Larreta expresó que se encuentra recorriendo el país para "contarle a los argentinos cuáles son mis propuesta y mis ideas para cambiarle la vida a todos los argentinos".

"Con (el gobernador de Córdoba, Juan) Schiaretti, somos democráticamente adversarios. Él tiene sus propuestas y yo las mías", dijo sobre mandatario local y precandidato a presidente de "Hacemos por Nuestro País".

De esta forma, Larreta se refirió al gobernador de la provincia mediterránea, a quien hace dos meses propuso incluir en JxC, una iniciativa que generó una fuerte disputa en la coalición con el sector que encabezan Macri y Bullrich.

En ese sentido, el alcalde porteño indicó que su voluntad de diálogo "siempre está", pero que "una cosa es dialogar y otra es acordar".

El titular del Ejecutivo porteño continuará su campaña mañana en la provincia de Santa Fe, con visitas a las ciudades de Rafaela, San Cristóbal y Reconquista.

En este contexto electoral, Mauricio Macri pidió "no arreglar lo que no está roto" para que el PRO extienda la hegemonía que mantiene desde hace 16 años en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, distrito donde en las próximas PASO su primo, Jorge Macri, disputará la candidatura a jefe de Gobierno porteño con el senador nacional de la UCR Martín Lousteau.

"De a poco se va generando clima de elección, va a ser una linda elección. Espero que en la Ciudad continuemos con este lindo vínculo que hemos tenido ya desde hace muchos años entre el PRO y los ciudadanos de Buenos Aires", remarcó Macri durante la recorrida en la zona de la plaza Castelli, en Belgrano, donde dialogó con vecinos y comerciantes gastronómicos de la zona.

El fundador del PRO reiteró allí su apoyo al único candidato del partido amarillo en la interna que JxC tendrá en las PASO, en las que Jorge Macri se enfrentará al senador Martín Lousteau, que representa a la Unión Cívica Radical (UCR).

"Como me gusta a mí siempre repetir: 'si no está roto, no lo arregles'. Y si nos hemos llevado bien con el PRO, Jorge viene a darle otra versión 3.0 de lo que hemos hecho hasta ahora, porque siempre se puede mejorar más", explicó.

En diálogo con CNN, Lousteau por su parte resaltó que hay dirigentes de la coalición y funcionarios porteños que "están con nosotros" y "hay otros que están con Jorge Macri".

“Mauricio Macri apoya a su primo, yo no me voy a enojar con él, es su derecho, punto”, agregó.

La aparición de Macri en Belgrano se da luego de que se mostrara en las localidades de Pergamino y San Nicolás, donde afirmó que la diputada María Eugenia Vidal "ha desdibujado su perfil" al respaldar la precandidatura de Larreta.

Este mismo barrio del norte de la ciudad será el escenario en el que el próximo lunes Larreta y Bullrich se mostrarán junto a Jorge Macri, en un intento por bajar la confrontación entre ambos sectores, un encuentro del que también formará parte el fundador del PRO.

Además de esa actividad, los presidenciables de JxC tendrán desde el lunes próximo una sucesión de actos que servirán de cierre de sus campañas rumbo a las PASO.

