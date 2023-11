El presidente electo, Javier Milei, aseguró hoy que Luis "Toto" Caputo tiene una "muñeca financiera experta" para "desarmar la bola de Leliqs para evitar la hiperinflación" y aseguró que en el armado de su gabinete no le impone "nadie nada".

"Tengo que desarmar la bola de Leliqs para evitar la hiperinflación", remarcó Milei en una entrevista televisiva en La Nación+ y consideró que para ese trabajo necesita “alguien con una muñeca financiera experta, no hay mayor experto financiero en Argentina que Luis 'Toto' Caputo. Es el ideal para desarmar ese problema".

Si bien Milei aseguró que el cargo final que ocupe Caputo "se va a definir conforme se acomode el organigrama", ponderó su ultima reunión hace unos días con los principales banqueros del país donde "salieron todos contentos", luego de que el exministro de Finanzas de Mauricio Macri comentara su plan en materia financiera.

"El otro día tuvo una reunión con banqueros y salieron todos contentos. Es un excelente principio de solución", marcó sobre Caputo.

MIRÁ TAMBIÉN El ministro de Economía formoseño auguró tiempos complicados para los trabajadores y las pymes

Milei también se refirió a los nombres que circulan para el resto de su gabinete, entre los que aparecen varias figuras del PRO e indicó que "hay una muy buena posibilidad de integración de equipos", y precisó: "Vimos que tenemos mucho en común y en el 90% de la agenda estamos de acuerdo".

"A mi no me impone nadie nada. Si hay un cuadro que me interesa lo llamo yo", enfatizó el presidente electo consultado por si Macri podría ser responsable de algunas de las designaciones del nuevo gabinete de Gobierno. (Télam)