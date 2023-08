A un año del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la agrupación política La Cámpora emitirá hoy por redes sociales un documental sobre el fallido magnicidio denominado ‘La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, que remite al título de un editorial publicado por el diario Clarín en septiembre del año pasado.

Bajo el hastag #UnAñoDeImpunidad, La Cámpora y varios miembros de la organización anunciaron en sus cuentas de Twitter que hoy a las 20, en el canal de Youtube de esa organización política se emitirá, por primera vez, dicho documental.

Uno de los que se sumó a la iniciativa fue el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, en la previa de una serie de acciones para recordar el primer aniversario del intento de asesinato de la expresidenta al ingresar en su vivienda del barrio porteño de Recoleta, el pasado 1 de septiembre del año pasado, en el marco de una manifestación a favor por la situación judicial por el caso 'Vialidad'.

‘La bala que no salió y el fallo que sí saldrá’ es el título del documental que se basará en el tratamiento de los medios de comunicación al intento de magnicidio y además del accionar del Poder Judicial, que “todavía no dio respuestas y la investigación no ha avanzado con celeridad”.

La causa por el intento de asesinato de la Vicepresidenta avanza en dirección al juicio oral y público de los supuestos autores materiales mientras que la querella de la exmandataria reclama que se profundicen las medidas de pruebas vinculadas a la detección de posibles conexiones políticas o autorías intelectuales, hasta aquí descartadas por los investigadores.

El tramo central del expediente, ya elevado a juicio, se encuentra en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 que en los próximos días correrá vista a las partes -fiscalía, querella y defensas- para que ofrezcan prueba de cara al debate oral que aún no tiene fecha, según informaron a Télam fuentes judiciales.

El TOF 6 no tiene jueces titulares y está integrado, de momento, por los subrogantes Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari, mientras que la fiscal del debate oral y público será Gabriel Baigún y la querella será la de la exmandataria, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal. (Télam)