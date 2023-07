La campaña electoral en los medios de comunicación audiovisual comenzó hoy, a 35 días de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, según lo establece el cronograma de la Cámara Nacional Electoral.

Con distintas estrategias para convencer al electorado, los partidos y frentes políticos que participarán de las primarias iniciaron la difusión por TV y radio de sus spots de campaña.

Más allá de los medios tradicionales, los precandidatos ya vienen utilizando redes como Instagram y TikTok para difundir sus mensajes de campaña de forma más dinámica y distendida y, de esa manera, captar un electorado más joven.

El pasado 4 de julio, la Dirección Nacional Electoral realizó el sorteo público destinado a la distribución de espacios en los servicios de comunicación audiovisual para todas las agrupaciones políticas que participarán de los comicios.

En ese marco, se distribuyeron los espacios correspondientes a 2.751 medios de todo el país; de los cuales 2.453 pertenecen a radios AM y FM y 298 a servicios de TV.

La publicidad electoral, que permitirá a las fuerzas políticas transmitir a la ciudadanía sus mensajes y propuestas de campaña, se extenderá durante 33 días, hasta cuando comience la veda electoral.

En tanto, por medio del decreto 330/2023 publicado en el Boletín Oficial el 30 de junio, el Gobierno determinó el marco normativo por el que se regulará la emisión de las publicidades partidarias en los medios de comunicación audiovisuales.

De esta manera, deberán ceder un 5% de 12 horas de programación, es decir, un total de 24 minutos al aire, para la transmisión de las campañas electorales destinadas a las PASO.

Asimismo, se estableció que aquellos medios audiovisuales que superen las 12 horas de programación serán habilitados por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) como señales aptas para la difusión de las propagandas políticas.

El decreto estableció además el tiempo de difusión que será cedido para cada categoría electoral entre todos los partidos que participen de las PASO.

En este sentido, un 50% del espacio publicitario será distribuido entre las agrupaciones que cuenten con candidatos para los cargos de Presidente/a, Vicepresidente/a y parlamentarios/as del Mercosur a nivel nacional.

Unión por la Patria (UxP) publicó anoche su primer spot de campaña en las redes sociales, donde se pone foco en la unidad nacional y la gestión; y en la pieza aparecen el precandidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Massa; junto a su compañero de fórmula, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y el ministro de Interior, jefe de campaña y precandidato a senador, Eduardo "Wado" de Pedro.

"La Patria sos vos. Vamos a defenderla", expresa una voz en off en el video de 48 segundos de duración que propone la lista "Celeste y Blanca" del oficialismo.

En la pieza se muestran imágenes de diferentes personas en el lugar donde desarrollan sus tareas.

Entre los micro-relatos mostrados se puede ver a un trabajador de la agricultura, una científica en un laboratorio, un obrero en una metalúrgica, trabajadores del área textil, artistas, infancias, estudiantes y médicos, entre varios otros.

Según informaron desde la coalición oficialista, este spot es el primero de una serie de materiales audiovisuales de "una campaña coral que busca movilizar todos los recursos, descentralizar, segmentar y sumar".

El otro postulante a presidente de UxP, Juan Grabois, difundió su spot de campaña donde repasó algunos hechos históricos y llamó a ser "fieles a nuestra historia".

"Argentina es un pueblo con historia. ¿No cruzó San Martín Los Andes derrotando al más poderos imperio de su tiempo? Perón y Evita vencieron al (ex embajador de Estados Unidos, Spruille) Braden y consagraron derechos de niños, ancianos, mujeres y obreros", comienza la pieza Grabois.

En el video de 35 segundos de duración, se puede ver al dirigente social hablando a cámara y algunas imágenes simbólicas de la historia argentina.

Además, Grabois destacó que los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández "nos sacaron del Fondo y reconstruyeron un país desde sus cenizas".

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial por Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, lanzó ayer su spot de campaña bajo el lema "Este país sí tiene arreglo" y donde llamó a los argentinos a hacer "el cambio de nuestras vidas".

"Los argentinos venimos perdiendo muchas cosas desde hace años, pero es hora de dejar todo eso atrás. Llegó el momento de hacer un cambio, pero no cualquier cambio: "Hagamos el cambio de nuestras vidas", expresó el precandidato al compartir el spot en sus redes sociales.

En el video de un minuto de duración se ve a diferentes personas sosteniendo papeles en los que se leen frases como "no llego a fin de mes" en las manos de un jubilado, "miedo a esperar en la parada" en las de una joven esperando el colectivo, "cada día que pasa me va peor" en las de un cocinero de un negocio de barrio o "cada vez puedo comprar menos" en una mujer en su casa.

La rival de Larreta en la interna de (JxC), Patricia Bullrich, lanzó el viernes un spot de campaña con un mensaje que pone el acento en la "fuerza", y en el que advierte que si es electa aplicará un plan económico que deberá ser "defendido en las calles".

La exministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos sostiene, además, que con "diálogo y consenso" no se combate a "los narcos en Rosario" ni a la "corrupción", en una clara diferenciación de las premisas que propone su rival en la interna de la coalición opositora.

"Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Porque la corrupción no se termina con consenso. Porque no se acuerda con las mafias", afirma Bullrich en una voz en off mientras se suceden varias imágenes en un video que marca el inicio de sus actividades proselitistas en los medios de comunicación.

También el precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, presentó ayer su spot de campaña donde invita a imaginar "una Argentina distinta" acompañado por los principales precandidatos de su lista.

"Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando salgan ganando", dice Milei mirando a cámara en el video de 48 segundos de duración.

En tanto, las dos listas del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), la encabezada por la diputada Myriam Bregman y la liderada por el legislador porteño Gabriel Solano, presentaron ayer sus spots.

Integrada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y la Izquierda Socialista (IS), la lista "Unir y fortalecer la izquierda" que lleva la fórmula Bregman-Del Caño vice lanzó su spot bajo el nombre "Levantá la izquierda".

"En las PASO no te resignes, levantá la izquierda", dice Bregman, precandidata a presidenta, en el spot de 50 segundos, junto a imágenes de movilizaciones y protestas en las que enarbolan consignas contra "el ajuste y el FMI", por los "derechos de las mujeres" y porque "no hay planeta B".

"Como en Jujuy, para darle fuerza a tus luchas, levantá la izquierda", dicen a dúo Bregman y Del Caño, quienes en el cuarto oscuro estarán en la boleta 136 1A del FIT-U.

Por su parte, el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), encabezado por Solano y secundado por la dirigente Vilma Ripoll, hizo énfasis en que "hace 40 años gobiernan los mismos de siempre".

"El país esta quebrado y empobrecido. Votarlos otra vez sería un suicidio colectivo", dice Solano en el video que representa la lista 136 del FIT-U y que fue difundido en redes.

En tanto, Ripoll exclama: "Como pueblo tenemos un desafío, terminar con este desastre y poner en pie una Argentina para las mayorías populares".

Por fuera del FIT-U, la precandidata presidencial del Nuevo Mas, Manuela Castañeira, presentó también el spot de ese espacio que aspira en la PASO a obtener el piso del 1,5 por ciento de los votos emitidos en esos comicios para asegurarse participar en las generales del 22 de octubre.

En su mensaje pide impulsar "un salario mínimo que parta de los $500.000 indexado mensualmente a la inflación en el marco de un plan integral de siete medidas anticapitalistas", entre las que se encuentra "obligar al empresariado a invertir más en el salario en vez de fugar sus ganancias multimillonarias al exterior". (Télam)