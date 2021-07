A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, encabezó hoy el Foro de Parlamentarios contra el Terrorismo, el cual reunió a los presidentes de los parlamentos de la región y a representantes de entidades judías. A 27 años de la destrucción de la mutual judía por parte de un coche bomba, episodio que se cobró 85 víctimas fatales, la Cámara baja y el Congreso Judío Latinoamericano co-organizaron este evento "con el objetivo de generar y fortalecer políticas que enfrenten el flagelo del terrorismo internacional", se comunicó. En el arranque del foro, Massa resaltó que el encuentro supone "no solamente recordar a las víctimas y seguir bregando por justicia, sino también expresar que el deseo de lucha de nuestro país contra el terrorismo, el racismo, el odio y la discriminación no es un deseo individual, sino un trabajo colectivo con los parlamentos". "Estamos a pocas horas de cumplir 27 años de un acto terrorista que sufrió no solamente la mutual AMIA, sino también nuestra región, tal vez uno de los actos terroristas más graves que haya sufrido, por eso es muy importante la condena que hoy impulsamos de manera conjunta y, sobre todo, el compromiso al trabajo conjunto desde los parlamentos y el fortalecimiento de las leyes, para luchar contra el terrorismo", sostuvo. Para finalizar, el presidente de la Cámara baja pidió trabajar en conjunto "para regionalizar la necesidad de lucha contra el terrorismo" y pidió tener "la capacidad de transformar la búsqueda de justicia, el fin de la impunidad de quienes perpetraron ese acto terrorista, en una bandera que fortalezca las democracias en nuestra región". "Las democracias fuertes son las que se manifiestan con firmeza en contra del terrorismo", remató. Participaron del foro Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), Jorge Knoblovits, presidente de DAIA, y Ariel Eichbaum, titular de AMIA, los presidentes de los parlamentos Artur Lira (Brasil), Diego Paulsen (Chile), Dulce María Sauri Riancho (México), Pedro Alliana (Paraguay), Alfredo Fratti (Uruguay); Germán Alcides Blanco Alvarez (Colombia) y el presidente del Congreso Judío Latinoamericano, Jack Terpins. SH/GAM NA