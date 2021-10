“En conferencia hablé sobre el robo de nuestro vehículo familiar. Quiero transmitir tranquilidad a la población ya que no hubo un robo como éste desde el 2011. Esto no es un robo, es un mensaje mafioso. No atenta contra la seguridad de Pehuajó, sino que atenta contra mi persona”, comentó el alcalde del FDT.

“Esto no me va a amedrentar, no me va a hacer dejar de transitar por la ciudad, recorrerla y trabajar”.

Y agregó “Si me quisieron mandar un mensaje mafioso a mí no me afecta, lo tomo como un hecho más. Quiero agradecer a todas aquellas personas que se comunicaron conmigo”