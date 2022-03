El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias. Durante su discurso, se refirió al acuerdo con el FMI: “No me gusta el acuerdo con el Fondo. Integro un Frente, pero no lo comparto. El acuerdo es legalizar la deuda”.

“Alberto Fernández, no me gusta el acuerdo con el Fondo, no me gusta que se pague con el hambre de la gente. En un país complejo, el delincuente de Macri tomó una deuda, y nadie sabe dónde fue la plata”, comentó Zurro y dijo “el único que terminó con la deuda externa se llama Néstor Carlos Kirchner”.

“Tendríamos que haber declarado ilegal la deuda”, arremetió Zurro y pidió que “Macri pague con su fortuna la fuga de capitales”.

“Cómo se puede sentir un pibe que toma prestada una bici, en un barrio y termina hasta preso, y mira a Macri, a los que fugaron la plata, y está libre”, disparó.

Y fustigó contra la exgobernadora: “Vidal es Macri o peor. Nos ponían micrófonos en el Instituto Patria”.

Por otro lado, Zurro hizo mención a distintas obras y proyectos que se desarrollaran, entre ellos la concreción de 2665 terrenos para Pehuajó, cloacas, alumbrado, las nuevas secretarías y el desarrolló de diferentes propuestas. Habló de la construcción y corrimiento del terraplén de contención de la laguna La Salada, con lo que Pehuajó ganaría 170 hectáreas donde se proyectaría un nuevo espacio verde. La pronta habilitación del nuevo basural, y el crecimiento de programas de salud