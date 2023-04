El Presidente Alberto Fernández le dejó un mensaje a los dirigentes del Frente de Todos que criticaron su gestión durante las negociaciones con el FMI. "Los que me dejaron solo en el momento más difícil del Gobierno no me pidan ahora resolver conmigo", subrayó.

Tras ello, desde Twitter, el mandamás de Pehuajó acotó: “Alberto Fernández nadie te dejo solo, vos elegiste con quiénes hacer lo del Fondo. Como dijiste... se trata de defender intereses. Contá si los intereses que defendés son lo que te apoyaron en ese momento tan difícil".

Por otro lado, acotó “Coincido en que lo que tenemos enfrente es terrible, para enfrentarlo, en defensa de los intereses que tenemos que defender que son los del pueblo y la grandeza de la Patria, eso no se hace con tibieza ni zigzagueando”