En declaraciones radiales, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, opinó sobre la ley que restringe las elecciones indefinidas de los jefes comunales.

Para Zurro, debería discutirse el artículo 3 de dicha ley. “Nos priva de presentarnos a las elecciones, cuando nosotros ya éramos electos” remarcó Zurro e insistió que las leyes de ningún modo “pueden legislar para atrás”.

Zurro señaló que la discusión de la elección indefinida, es posterior "ahora lo que hay que atender es que no se legisle para atrás. Me parece que tendría que haber un movimiento de la política reconociendo el error y no tener que recurrir a la justicia, para no judicializar a la política”.

“La discusión sobre la elección indefinida vendrá en una segunda etapa, aunque creo que, en este caso, el limitante es la gente”.

Por otro lado, elogió la gestión de Axel Kicillof. Dijo que “el gobernador puso el pecho y está a la altura de las circunstancias”