"Soy y seré siempre un agradecido de los pehuajenses que siempre me apoyan y me acompañan en este proyecto. Que siempre me manifiestan su cariño, sus abrazos, sus besos", afirmó. Y agregó: "Quiero continuar siendo el intendente de Pehuajó, porque estoy convencido de poder seguir transformando la historia de este hermoso lugar que elegimos para vivir"