El Intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, encabezó junto a funcionarios y trabajadores municipales una jornada de limpieza en el basural a cielo abierto. “Para las tareas finales he convocado a trabajadores municipales y, además, a todos los funcionarios les di la orden que vinieran”, señaló.

Desde el predio que próximamente se transformará en un espacio totalmente recuperado para la comunidad pehuajense, Zurro expresó: “Como todos verán, después de 35 años, el 14 de marzo vamos a cerrar definitivamente el basural a cielo abierto. Ha sido un gran esfuerzo, Vialidad Nacional nos ayudó, Provincia de Buenos Aires nos ayudó. Arrancamos con el reciclado en la época de Cristina (Fernández de Kirchner) que ayudó mucho”.

“Para las tareas finales he convocado a trabajadores municipales y, además, a todos los funcionarios les di la orden que vinieran. ¿Por qué? Primero para que vean el trabajo del otro. Un empleado municipal si no estudia no puede ser médico, pero sí puede ser intendente. Porque hay un ejemplo provincial: Mario Secco”, señaló Pablo Zurro.

En esa línea, remarcó: “hice que vinieran. No solo para ayudar, no solo para terminar, sino para que compartan el esfuerzo del otro. Nosotros tenemos que compartir el esfuerzo de todos los compañeros trabajadores”.

“Estamos en la etapa final de algo que, la verdad después de 35 años, que uno lo vio desde que era joven, casi no lo puedo creer. Desde que Axel (Kicillof) está en el Gobierno, creo que va a ser uno de los primeros basurales a cielo abierto que se cierran de la provincia. Para mí eso también es un orgullo”, destacó Pablo Javier Zurro.

E indicó “todo tiene un valor más en los pehuajenses, en la lucha por ser mejores. Tenemos un centro de reciclado que va a ser un ejemplo en la provincia; separamos en origen; y estamos separando residuos en los siete pueblos. Un avance más y otro esfuerzo, otro esfuerzo compartido en este caso con todos los funcionarios”

Por otro lado, agradeció el aporte del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires al cual calificó como “fundamental”. Y agregó “Gracias ministra Daniela Vilar por el permanente apoyo y acompañamiento para que esto sea posible y que juntos podamos seguir cumpliendo los sueños de los y las pehuajenses”.

Por otra parte, Zurro se refirió a otro logro de su gestión y al respecto comentó “Vamos a tener uno de los Depósitos Judiciales mas importantes de la Provincia, en un lugar soñado, adaptado para esta circunstancia. Es un antes y un después realmente”. Por otro lado, en materia política electoral, el alcalde recientemente dijo que Alberto Fernández no debería buscar ser reelecto porque “nadie pregunta por él en los barrios”.