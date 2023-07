El mismo, será elevado al Honorable Concejo Deliberante, se encuentra ubicado a metros de la conocida “cola de pescado” del acceso San Martín. En los próximos días comenzará con el movimiento de tierra y el corrimiento del alambrado. Está previsto, en el lugar, la construcción de 194 viviendas, cuya documentación ya fue enviada a Provincia.

“Durante mis 16 años de gestión, apoyamos por igual a todas las instituciones en el partido de Pehuajó”, remarcó Zurro

El intendente, en sus redes, entre otras cosas expresó: “Cuatro grados bajo cero y sensación térmica 7º bajo cero, día espléndido. ¿No se imaginan cómo lo tomé? ¿No se imaginan como lo soñé, no se imaginan cómo lo logramos?, le agradezco muchísimo a la familia Maritorena, estoy frente al cementerio, en el acceso San Martín, cuando ustedes ven la cola de pescado, hemos vuelto a hacer otra plusvalía con la familia Maritorena que se ha portado tan bien como de la Peña del otro lado”.

“Recuerdan pehuajenses cuando llegué la cantidad de terrenos que había?, ninguno. Destrabamos los de la Peña, destrabamos estos, acá se vienen 200 viviendas. Nadie en la historia los había podido destrabar. Es un Pehuajó diferente, con esta temperatura siento calor, siento el calor de la gente que todos los días me agradecen, no tienen nada que agradecer, yo he vivido 16 años pensando, soñando, realizando el crecimiento de los pehuajenses”, añadió.

“Tengo muchísimo, pero muchísimo empuje, tengo muchísimo pasado, tengo un presente con un trabajo descomunal y un futuro para los próximos 4 años del desarrollo pehuajense, que realmente me emociono. En un lugar donde había vacas, donde había alambre, ustedes van a ver viviendas, nuestra casa, viviendas para ustedes y va a haber terrenos a la venta para un desarrollo privado, emociona el Pehuajó que estamos haciendo y seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida de todas y todos los pehuajenses. Gracias partido de Pehuajó por tanto, muchísimas gracias, los quiero”, completó.