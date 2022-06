“Me comuniqué con Hebe de Bonafini. Escuchar: -Hola Pablo. Me paralizó por unos segundos.. No me hables de "Usted" me dijo... y allí fluyó la conversación...”, escribió Zurro en su cuenta de Twitter, sitio donde dio cuenta de la crónica de la charla con Bonafini.

“Le expresé mi admiración a ella, a las Madres hacedoras de la democracia. Ejemplo de lucha por la vida, la memoria y la justicia de reconocimiento nacional e internacional”, reveló y agregó “Me transmitió que en el mes de agosto me entregarán el pañuelo de las Madres, es una inmensa emoción y una responsabilidad muy grande”