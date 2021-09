Click to enlarge A fallback.

"Hay cosas que dolieron, la foto en Olivos fue terrorífica y si a eso le agregamos no poder mejorar la economía estamos peor", resaltó el jefe comunal del FDT, Pablo Zurro.

En ese sentido, indicó “tenemos que ir con medidas para que la gente esté mejor, lo podemos hacer porque siempre hay tiempo”.

Zurro comentó que, en este contexto, "no le puedo tocar timbre al vecino y explicarle el endeudamiento macrista, en este contexto hay que ir para adelante".

"Yo, como militante, sé que los ajustes no se hacen con la gente, hay otras maneras. El impuesto a las grandes fortunas podría haber sido todo el año y no una sola vez, pero sacar ministros no me parece. Hay que militarla, potenciar planes de trabajo, hay que tener la decisión de hacerlo", sostuvo