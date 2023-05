"Yo pido unidad. Porque las PASO han generado internas que han sido muy cruentas dentro del peronismo. Tenemos que tener una unidad, pero con proyectos y metas que deben ser definidas por Cristina", señaló Zurro en declaraciones a la radio AM 750.

Al referirse al acto que se realizará hoy en Plaza de Mayo para conmemorar los 20 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner y que tendrá a la exmandataria como única oradora, Zurro estimó que habrá una convocatoria masiva porque "la gente sabe lo que hizo el kirchnerismo y que lo puede volver a hacer".

"Hoy será un acto espectacular de apoyo a nuestra líder y espero que muchos dejen de jugar a las escondidas, y dar batalla, dentro de la democracia. Dejemos de decir que si la tocan a la Cristina se va armar un quilombo y armemos el quilombo que tengamos que armar dentro de la democracia. Porque a Cristina casi la matan, se acabo el momento de los tibios", remarcó.

En relación a posibles precandidatos que el FdT podría presentar en las PASO, Zurro aseveró que acatará lo que diga Cristina por que es "un militante muy respetuoso" de la figura de la expresidenta.

"El corazón se me estalla si ella dice que es candidata, pero nos mandó a tener comprensión de texto. nosotros tenemos que aceptar lo que ella decide, si no no somos militantes", afirmó en relación a la decisión de la exmandataria no postularse a esta elecciones.

(Télam)