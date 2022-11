En declaraciones radiales, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, se refirió a las próximas elecciones presidenciales y aseguró que “no hay dudas” de que la vicepresidenta Cristina Fernández concentra “la mayor representatividad en el campo popular”.

“Tenemos el recuerdo de los 12 años de quienes cambiaron la calidad de vida de la gente, Néstor y Cristina. A Néstor en el corazón de los argentinos y a Cristina que está para realizar”, agregó y reiteró “No es lo mismo Alberto Fernández que Mauricio Macri. El que tomó la deuda y nos llevó a esto se llama Mauricio Macri”.

Zurro opinó sobre la continuidad de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. “En este contexto de país y con las necesidades que tenemos, las PASO no van. No es que sirvan o no. Los países son evolutivos y las circunstancias hoy son diferentes”, cerró