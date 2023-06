El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro (Unión por la Patria), afirmó hoy que el precandidato presidencial de la coalición oficialista y embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, "no tiene un armado" con el cual presentar postulantes en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, y cuestionó que el sector que encabeza el exgobernador pretenda "recurrir a la justicia" para cuestionar el reglamento electoral establecido por el Partido Justicialista (PJ) bonaerense.

"Van a la Justicia para cuestionar un reglamento. Es la misma que persiguió a los kirchneristas con varias causas. No tienen un armado para presentar en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, y si arman lo hacen con cachivaches. Eso no es tratar de ganar una elección, es aportarle miedo a los compañeros", señaló Zurro en declaraciones a la radio AM 750.

Para el jefe comunal kirchnerista, Daniel Scioli, quien firmó su precandidatura para presidente por el espacio "Unidos Triunfaremos" debería "haber ido a Capital (Federal ) y (la ministra de Desarrollo Social, Victoria) Tolosa Paz, tendría que postularse como concejala o consejera escolar".

"No veo porque haya que atacar ahora a la juventud que acompaña a (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner). Scioli debería llamarla y pedirle disculpas. Debe volver a ser el militante que fue hace tiempo", apuntó Zurro.

MIRÁ TAMBIÉN En La Matanza Fernando Espinoza y “Wado” de Pedro entregaron más de 4 mil tablets

Por otro lado, le reprochó al embajador la definición que dio en una entrevista sobre la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien definió como "una luchadora" que "tiene buenos méritos".

"Bullrich es una montonera devenida en gorila que, si puede, te ejecuta con las fuerzas de seguridad. No somos todos iguales. ¿Cuál es el consenso? ¿Aceptar lo de Gerardo Morales en Jujuy? No, tenemos otro proyecto de país. Es el que aplicaron los gobiernos de Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner)", subrayó.

Al ser consultado sobre el cierre de listas, previsto para el próximo sábado 24, Zurro consideró que Unión por la Patria (UP) tiene cuadros políticos muy importantes como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro y el diputado nacional y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner que pueden ser candidatos del oficialismo en diferentes categorías.

"Cristina deberá definir quién va a desempeñar cada rol. Axel (Kicillof) es el mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nos vendría bárbaro que la Vicepresidenta vaya de candidata a senadora, pero es ella quien debe decirlo", puntualizó. (Télam)