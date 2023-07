El intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañado de la concejala Gisela Zamora, presentó la puesta en valor de la Plazoleta “Humberto Cintio”- ubicada en Av. Liniers y Sargento Díaz en el centro de la ciudad-. Se trata del espacio público N°87 renovado por el Municipio, que cuenta con nuevos juegos para niños y niñas, iluminación LED, sectores deportivos, seguridad y mobiliario.

Te puede interesar:

Julio Zamora a los candidatos: “Que no haya golpes bajos, chicanas ni violencia”

“Llevamos adelante una nueva puesta en valor para la comunidad de Tigre. Construir estos lugares de calidad y que los chicos y chicas, que son quienes la disfrutan en su mayoría, comenten que les gusta para nosotros es muy gratificante. Si bien esta es una plazoleta pequeña no es menos importante que las que ya presentamos”, expresó el jefe comunal.

MIRÁ TAMBIÉN Gray recordó a Favaloro en un nuevo aniversario de su natalicio y destacó la labor de la medicina social

Y concluyó: “Esta es una política pública que la realizamos hace muchos años pensando en los niños y niñas como sujetos de derecho; eso es algo que seguiremos respetando. Nuestro objetivo es continuar llevando prosperidad a cada barrio del distrito con mucho trabajo, responsabilidad y, por sobre todo, humildad para seguir construyendo la comunidad que merecemos”.

La actividad se desarrolló con la presencia de vecinos y vecinas con quienes el intendente conversó sobre los avances de la localidad. Luego, realizó el tradicional corte de cinta y descubrió una placa conmemorativa a la memoria de Humberto Cintio. Posteriormente, se dio lugar a la plantación de un árbol de Lapacho como símbolo de crecimiento de la comunidad.

“Me siento muy contenta de poder compartir junto a la gente la presentación de este nuevo espacio remodelado que lleva el nombre de un vecino destacado con un fuerte compromiso por la sociedad. También es un homenaje a todas las personas que pusieron mucho de ellos y ellas para que seamos lo que somos hoy, una comunidad unida como lo remarca el intendente Julio Zamora. Este es el camino que continuaremos tomando, con entusiasmo y mucha convicción”, señaló la concejala Gisela Zamora.

Hasta el momento, ya fueron renovadas plazas y sendas aeróbicas en El Talar, General Pacheco, Benavídez, Don Torcuato, Tigre centro, Rincón de Milberg, Dique Luján, Villa La Ñata, Ricardo Rojas y Troncos del Talar.

Analía Cintio, nieta de Humberto, agradeció la puesta en valor del Municipio y dijo: “Él fue una persona honesta, dedicada y honrada de Tigre. Trabajó mucho para ayudar, entre otros, al Club Canottieri. Sin lugar a dudas esto me genera una enorme felicidad porque lo más lindo que podemos ver es a las y los niños felices”.

Por último Nicolás, vecino de Rincón de Milberg, comentó: “Quedó realmente muy lindo todo, la verdad que me encanta que hayan renovado el espacio porque me acuerdo que antes había una de madera y ahora es un lujo. Vinimos con mi nene a disfrutar y me gusta mucho verlo a él así de contento”