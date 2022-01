Luego de que el Gobierno nacional publicara a través de un decreto en el Boletín Oficial la autorización de la actividad petrolera en el Mar Argentino, frente a las costas de Mar del Plata, se alzaron las voces de distintos sectores señalando que la explotación constituye una amenaza contra el medioambiente y se trazó un paralelismo con lo ocurrido días atrás en Chubut.

La periodista ambiental, Soledad Barruti, compartió en sus redes sociales un mensaje de Whtasapp que le envío al ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, esta mañana en el que le pidió que renunciara y le advirtió que el "Atlanticazo" ya empezó.

“Terminaste tu último día laboral de 2021 habilitando bombardeos que van a diezmar la vida en el mar antes de ahogarlo en petróleo”, le escribió Barruti, en alusión al proyecto “Campaña de Adquisición Sísmica Off Shore” que el Ministerio de Ambiente aprobó a la empresa noruega Equinor para explorar la Costa Atlántica.

“Te hago un spoiler: no va a pasar. Como el Chubutazo, el Atlanticazo ya empezó, y al acuerdo petrolero lo vamos a tirar. Mientras eso ocurre quiero empezar mi primer día laboral de 2022 con un pedido muy concreto: renunciá. Necesitamos alguien idóneo en Ambiente, esto es alguien que quiera cuidar y reparar la tierra viva, no que la tome como una cosa de remate”, lo increpó la periodista.

Y remató: “Tengo una hija de tres años y no voy a dejar que vos y los que son como vos le rompan el mundo. Un beso!”.

En los comentarios de su publicación, Barruti dijo que Cabandié le contestó puro "bla, bla, bla". Contó que "responder, responde" pero "hacerse cargo no, no sabe lo que es eso". Y que además le dijo que ella "no entiende de política".

Al conocerse la medida, en diferentes localidades costeras se empezaron a organizar grupos de activistas que cuestionan la explotación hidocarburífera por sus daños para el medioambiente y están proyectando movilizaciones para los próximos días.

La analogía del "Atlanticazo" con el "Chubutazo" es por lo ocurrido hace solo dos semanas atrás en Chubut, donde tras cuatro días de protestas en toda la provincia, el gobernador Mariano Arcioni tuvo que dar marcha atrás con la ley de zonificación que permitía la megaminería y pedirle a la misma Legislatura que acababa de aprobarla de sorpresa que la derogara.

Consecuencias de la exploración sísmica

“Esta es una noticia trágica para la conservación del Mar Argentino y a nivel global”, dijo a los medios el investigador del CONICET, Pablo García Borbroglu, uno de los mayores expertos mundiales en pingüinos.

“Puede producir lesiones graves o derivar en la muerte o causar efectos físicos y fisiológicos a largo plazo, deteriorando los sistemas de comunicación a través de la ecolocalización de mamíferos marinos o la audición, alteraciones y cambios de comportamiento", explicó García Borbroglu. "Y esto tiene también impacto sobre sectores productivos como la pesca, porque está comprobado, incluso aquí en la Argentina, en el Golfo San Jorge, cuando se hicieron las exploraciones sísmicas, durante casi un año y medio, la actividad pesquera estuvo prácticamente reducida porque cambia la distribución de especies que son blanco de la pesquería comercial”.

Asimismo, la organización internacional Greenpeace repudió la medida, argumentando: “Las exploraciones sísmicas se realizan para localizar hidrocarburos en el fondo marino. Funcionan efectuando disparos submarinos con cañones de aire que crean ruidos increíblemente fuertes, que provocan un impacto en más de 300 mil km2, una superficie equivalente a la provincia de Buenos Aires”