El ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro, y el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, entregaron netbooks del programa Conectar Igualdad bonaerense en Merlo y Almirante Brown.

La iniciativa forma parte de una acción de gobierno que busca recuperar la esencia del histórico Conectar Igualdad implementado por la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2010. Junto al programa Escuelas Conectadas, el propósito es promover la inclusión digital en todo el territorio.

Ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro, y jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde

En primer lugar, estuvieron en el Parque Municipal Presidente Néstor Kirchner de Merlo junto al presidente del Grupo Bapro, Gustavo Menéndez; el subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia, Santiago Révora; el secretario de Municipios de la Nación, Avelino Zurro y la intendenta interina, Karina Menendez.

Allí, más de 3.700 alumnos de escuelas públicas del distrito recibieron sus computadoras. A continuación, tuvo lugar otra entrega en el Polideportivo Municipal de Almirante Brown, en donde se entregaron casi mil netbooks a estudiantes de 17 establecimientos, con la participación del diputado provincial Mariano Cascallares, el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Federico Otermín y el senador provincial, Adrián Santarelli y el intendente interino Juan Fabiani.

“Con Axel soñamos y planificamos cómo devolverle el derecho a la inclusión digital a los pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires, a través de un programa que diseñó y ejecutó la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en 2010, y que lamentablemente el gobierno que nos precedió lo discontinuó. Nosotros, también junto a Wado, siempre tuvimos claro que íbamos a defender la igualdad de oportunidades y la educación pública en cada uno de los 135 municipios”, aseguró Insaurralde.

“Para construir una provincia más justa e igualitaria, el acceso a la tecnología debe ser para todas y todos”, añadió el jefe de ministros provincial y aseguró que se entregarán 175 mil netbooks en los próximos dos meses y se llegará a 5.500 escuelas bonaerenses con plena conectividad.

Por su lado, de Pedro contó: “Al llegar hablamos con los pibes y pibas sobre qué van a hacer con las compus y la mayoría dijo ‘estudiar y trabajar’. Y me acordaba cuando yo estaba terminando la secundaria, en 1994, y no sabía qué iba a hacer porque la Argentina no me mostraba un futuro. Mucho tiempo después vino Néstor, un flaco rebelde del sur que se enfrentó a los poderosos para que entre otras cosas en 2010 podamos iniciar este Conectar Igualdad tan importante que hoy se está recuperando porque para nosotros la libertad es que todos ustedes puedan soñar con una sociedad mejor con futuro para todos y todas en una Argentina justa, libre y soberana”