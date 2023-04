Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230421 Víctor Aiola

–Días atrás, en el marco de la Fiesta Nacional del Maíz, usted dijo una frase que resonó bastante en los medios: señaló que “en un contexto populista, gobernar se vuelve difícil y complejo”. ¿Por qué motivo manifestó esto?

Es la realidad diaria que viven nuestros vecinos, ¿no? Vemos que cada vez es más difícil para los vecinos, ya no llegar a fin de mes, sino a los primeros días del mes. Y el populismo, que es asistencialista por naturaleza, termina finalmente no dando respuestas a esos vecinos, y aparte los propios vecinos empiezan a sufrir las consecuencias de eso. El trabajador, las clases más necesitadas, empiezan a sufrir las consecuencias del populismo, como que les roben cuando van a trabajar, no poder conseguir el alimento para sus hijos. Hoy no sabés cuánto vale cada cosa porque los precios aumentan todos los días. El aumento de las tarifas eléctricas, de los combustibles, la inflación. Todo eso hace un combo que termina con un gran enojo por parte de la población. Y no solamente ocurre acá en la Argentina, sino que también ocurre en Europa, donde hay un cambio del voto desde el trabajador y las clases más pobres hacia la derecha y la ultraderecha, con el consiguiente peligro que eso conlleva.

–¿Nota que podemos correr el riesgo de un cambio de ultraderecha en el país?

Yo pienso que hay un gran enojo contra toda la dirigencia política en su conjunto, y hay ciertos actores, como en el caso de (Javier) Milei, que son receptores de ese voto de enojo. Entonces se corre el riesgo de que el voto se vaya hacia la ultraderecha, por una cuestión de enojo y de desilusión con la clase política.

–Al inicio de la nota decía que se llevó a cabo la Fiesta Nacional del Maíz. Me gustaría conocer cómo está viviendo el campo en la zona una situación bastante delicada y difícil, con el contexto climático muy crudo que está atravesando el sector.

Chacabuco es parte de la zona núcleo. Tenemos una de las sequías más importantes de los últimos años, lo cual hace que los productores se vean totalmente afectados. Los rindes se han reducido a tal punto que no alcanzan a cubrir los costos. Acá en Chacabuco más del 70% de la tierra no la trabajan los dueños de la tierra sino gente que arrienda la tierra, que son los productores, entonces hay que diferenciar a los dueños de la tierra de los productores. Esos productores hoy la están pasando muy mal, ya que no alcanzan a cubrir los costos, y por otro lado la inflación, las retenciones a la producción. De hecho, anteayer se reunió CARBAP acá en Chacabuco y van a endurecer las medidas. Una de las medidas podría ser el cese de la comercialización de granos, porque necesitan que el Estado nacional los ayude, porque la están pasando muy mal. Y eso, obviamente, repercute en el resto de nuestra sociedad. Una sociedad como la nuestra, que vive fundamentalmente del campo: directa o indirectamente, todos tenemos algún tipo de relación con el campo. Y esta disminución de la producción por cuestiones climáticas hacen que derrame todo eso en el resto de nuestra sociedad.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia

–En este contexto, ¿cómo avanza la gestión municipal?

Después de la pandemia empezamos a recuperar todos los objetivos que teníamos para realizar en nuestra ciudad, como el hospital materno infantil, el cordón cuneta para los pasajes de los barrios, iluminación, recambio de luces de sodio por luces LED. Veníamos trabajando muy bien y obviamente que este contexto de inflación nos termina afectando. Como le pasa a un vecino en su casa, también nos pasa a nosotros. Nos aumentan el combustible, los neumáticos, los repuestos. Hoy hacer una obra pública también es difícil, porque cuando una empresa gana una licitación, con la inflación que hay a veces se complica un montón. En algunas obras hay redeterminación de precios, en otras no, entonces es todo muy complejo. Pero bueno, nosotros hemos cerrado paritarias después de charlar con los gremios, aseguramos los sueldos de nuestros trabajadores y la prestación de los servicios al resto de la comunidad. Y bueno, seguimos trabajando. Es difícil, pero hay que trabajar todos los días para que el municipio siga creciendo, que es nuestro objetivo.

–¿Y cómo es el vínculo que mantiene con la administración de Axel Kicillof?

Eso me lo han preguntado varias veces. La relación es una relación institucional entre la Provincia y el municipio que es correcta. Una relación correcta.

–Usted, igualmente, ha sido muy crítico, porque ha manifestado que hay varios puntos en que tanto la Provincia como la Nación no han cumplido con los municipios.

Sí, muchas cosas que se prometieron no se cumplieron. Y ni te digo el gobierno nacional, que les prometió un montón de cosas a nuestros vecinos y finalmente no cumplió con ninguna de ellas. De hecho, todos los parámetros del gobierno de Mauricio Macri, si analizás parámetro por parámetro, en educación, en salud, en desarrollo social, en obra pública, estoy convencido de que han empeorado cada uno de esos ítems, no dándole respuesta a la gente.

Entonces, hoy la situación es compleja, la gente está muy enojada, tiene muy poca tolerancia, y es resultado de la falta de respuesta de la política hacia los vecinos. A veces parece que los políticos están en otro mundo y las problemáticas que tienen los políticos son totalmente distintas de la agenda que tiene la gente, ¿no? La gente tiene otras necesidades, que son inmediatas y que necesitan resolución urgente. Y obviamente que si logramos llegar al gobierno nacional y provincial en el 2023, o sea a fin de año, tenemos que tener una planificación exacta de qué es lo que vamos a hacer y, por otro lado, decirle a la gente, antes de ganar, lo que tenemos que hacer para salir de esta situación tan difícil en que nos encontramos los argentinos.

–¿Ha decidido si vuelve a presentarse para una nueva etapa en la intendencia de Chacabuco?

Mirá, todavía no lo tengo decidido. Yo siempre he dicho que la alternancia es fundamental y que la alternancia significa más democracia. Por ahí hay algunos puntos que se contraponen entre lo que uno piensa y lo que quiere hacer, ¿no? A mí me parece que tiene que haber alternancia, así que estoy evaluando esa situación. Seguramente en las próximas semanas tomaré una decisión al respecto.