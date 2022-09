El intendente de Tigre, Julio Zamora, gobierna uno de los municipios más ricos de la provincia de Buenos Aires y es el jefe comunal con el sueldo más alto. Sin embargo, su administración presenta severos problemas en cuestiones básicas como el acceso a la salud, la red de cloacas y la seguridad que perjudican la calidad de vida de los tigrenses.

Desde hace tiempo, la oposición local viene señalando el mal uso de los fondos municipales y acusa a la gestión de ser "poco eficiente".

En esta oportunidad, GRUPOLAPROVINCIA.COM dialogó con el concejal de Juntos, Mariano Pelayo, sobre las dificultades de los vecinos para acceder a un turno médico en las salas barriales.

Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Mariano Pelayo.

-Recientemente ha señalado en sus redes sociales que para los vecinos resulta ser una odisea poder conseguir un turno medico en las salitas barriales de la ciudad de Tigre. ¿Cómo está la situación en concreto y qué es lo que está fallando por parte del Gobierno municipal?

La salud en Tigre, sobre todo en las salitas de atención municipales, es realmente muy mala. Después de varias caminatas el principal reclamo fue la mala atención en las salitas.

Decidimos ir directamente a visitar las salitas y solicitar un turno. Nos encontramos con una situación muy precaria, donde la posibilidad de solicitar un turno es muy escasa. Solamente otorgaban 15 turnos. Lo peor de todo es que no hay turnero digital que es lo que hace más eficiente el sistema y más justo también.

"No puede ser que en el año 2022 no tengamos un turnero digital"

Son 15 turnos por día, por orden de llegada. Arranca a las 8 de la mañana. Por lo tanto, quien no tiene la posibilidad de movilizarse hasta el lugar o quien llega un poco más tarde se queda sin la posibilidad de acceder al turno.

Nosotros insistimos en que tiene que ver más eficiencia del estado y tiene que haber un turnero digital. No puede ser que en el año 2022 no tengamos un turnero digital.

Mariano Pelayo, concejal de Juntos - Tigre

-Con respecto a los turnos pediátricos, en algunas salitas recién para el mes de febrero se pueden conseguir.

Cuando dijeron que no había más turno de manera presencial, llamamos por teléfono y efectivamente recién a partir de febrero nos daban turno. Algo lamentablemente. Si uno tiene la necesidad pronta es imposible darle solución.

-¿Qué es lo que está fallando por parte del Gobierno municipal que no toma cartas en el asunto en relación a la salud en las salitas barriales?

Es un municipio rico en su presupuesto pero está mal administrado. Con un presupuesto de más de 30.000 millones de pesos no puede ser que el municipio no haga un turnero digital para que la gente no tenga que movilizarse hasta el lugar.

El problema es la poca eficiencia y falta de profesionalismo a la hora de administrar lo público.

-¿Han tenido algún tipo de respuesta por parte del intendente a esta demanda?

Ninguna respuesta. Lo que vemos es que sigue teniendo en un plazo fijo toda la plata para hacer el hospital en el cual los vecinos siguen pagando la tasa especial y el hospital sigue sin un solo ladrillo.

Las tasas las siguen pagando, el hospital no está, el turnero digital no está y las salas de atención son cada vez peores.

-¿Es recurrente la preocupación de los vecinos de los distintos barrios con respecto a la atención en las salas barriales?

Vayas al barrio que vayas, camines la localidad que camines, uno de los principales reclamos es la sala de atención municipal como así también las cloacas.

Seguimos con falta de cloacas. No hay que olvidarse que es una promesa que hicieron hace más de 15 años y seguimos sin cloacas.

-Además de estos problemas, ¿cuáles son otros reclamos frecuentes en los barrios?

La seguridad en Don Torcuato es algo de público conocimiento. Cada dos semanas vemos un muerto en Don Torcuato, un tiroteo, un auto volcado en la Panamericana, una persecución. La seguridad, la salud y las cloacas son los principales reclamos.

Y ni hablar del tránsito que ya es un caos en el distrito de Tigre. Colas y horas para poder hacer 3 kilómetros, es inviable