José Fernando Pompermayer

Fue abrumador el triunfo de Juntos el pasado noviembre en la ciudad. ¿A qué atribuye esta derrota del oficialismo encabezado por el intendente José Augusto Nobre Ferreira?

Creo que ha sido por una gestión no muy clara, no muy productiva, muchos temas han quedado inconclusos y la gente está un poco cansada de falsas promesas incumplidas.

La gente va cambiando. Si cuando estás en el poder no cumplís, no atendés a la gente, no estás al lado del vecino, no caminás la calle, el día que la gente vaya a votar pone eso arriba de la mesa y ahí está la decisión del voto.

Fernando Pompermayer, concejal de Juntos - Guaminí

¿Este es el caso del intendente? ¿No está codo a codo con los vecinos en los problemas diarios?

No. No escuchó a la gente. Yo llevo muchos años en política y también andado por mi trabajo en la calle, y creo que no hay mejor forma de hacer política que escuchando a la gente porque en definitiva a uno lo eligen para eso, para darles una mejor calidad de vida a los vecinos.

¿Cuáles considera que son los puntos más débiles de la gestión municipal?

Hay varios puntos débiles. Salud, medioambiente, infraestructura, parque vial, caminos vecinales. Hay gran cantidad de déficit en general. No hay un área que digas que se destaca por su buena atención. Es un lugar turístico y tampoco hay un proyecto turístico planificado.

"El Gobierno municipal va tapando baches sin un objetivo claro"

Está un poco sin rumbo. Eso fue lo que nosotros analizamos en la previa de la elección y ahora aún estamos analizando que está el Gobierno municipal sin un rumbo fijo, sin saber adónde dirigirse, va solucionando y tapando baches como quien dice, pero sin un objetivo claro.

Usted, como señalaba, habla con los vecinos cotidianamente. ¿Cuáles son las necesidades urgentes que tienen los vecinos de la ciudad?

Acá llegó por suerte el gas natural a la mayoría de las localidades, pero faltan muchísimas conexiones, ampliaciones de obra, cloacas, agua. Estamos en el año 2022 y no puede ser que vecinos no tengan agua potable.

Uno de los problemas es que anuncian obras, se hace el acto de inicio de obras y después como que no camina. También hay déficit habitacional, déficit en salud, donde no está muy claro el tema de la atención de los médicos y la gente se queja mucho, tiene que irse a otros lugares. El panorama es complicado.

¿Cómo es el diálogo que mantiene la oposición con el Ejecutivo municipal?

Nosotros desde el primer momento dijimos que estamos para sumar. Lo primero que hicimos antes de asumir, el 10 de diciembre, fue pedir una reunión con el intendente municipal. La relación es buena, pero no solamente pasa por la atención sino que hay que obrar.

Uno te puede recibir y decirte está todo bien, pero cuando hay un problema hay que abocarse a solucionarlo. Le hemos aprobado el presupuesto, hasta ahora no hemos tenido mayores discusiones dentro del Concejo Deliberante porque vemos que lo que vaya para adelante y sirva para la ciudadanía nosotros lo vamos a apoyar.

Estamos para controlar, para ejercer nuestras ideas y nuestros pensamientos.

En síntesis, ¿cómo define a la gestión municipal en dos o en tres palabras?

Sin un rumbo fijo. No tiene un plan de gobierno definido