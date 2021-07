El intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, señaló: “No estamos bien, este no es el país que soñaron los que soñaron nuestra independencia, un país que tiene 50 por ciento de pobres no puede estar bien, un país que no pone todas sus energías en la educación, y no estoy hablando en el contexto ahora de la presencialidad, me refiere a que hace muchos años perdimos el rumbo en algo que es fundamental y lo vemos hoy”.

En este sentido se preguntó: “Qué significa hoy ser independiente o dependiente, por qué la Argentina no está tan bien como otros países, como los países del norte o países poderosos, por qué no tenemos la misma realidad sanitaria y esto sucede porque los países poderosos son poderosos porque están libres de la dependencia tecnológica y de la innovación y en un mundo asimétrico donde muchas veces la solidaridad es verdad, pero no es práctica, el tener vacunas da libertad porque se muere menos gente y tienen esa capacidad porque han apostado primero a la educación, a la inversión en tecnología y en ciencia, han capacitado a su gente para liberarla de la dependencia”.

Al respecto consideró que “no hemos apostado a la educación y tenemos que sentarnos en la mesa a resignar cosas que son buenas pero que por ahí pueden esperar, que lucen más a la vista pero que no son trascendentes al momento de sentar las bases para recrear la libertad e independencia que necesitamos como país”.

“Cuando miro los países asiáticos, que tienen enormes asimetrías sociales, no es un ejemplo que me gustaría para mi país, sí veo que tienen claro hacia dónde van y hacia dónde está la llave de la independencia y del poder económico: está en la inversión y en la tecnología, yo quiero ese país que lo soñaron argentinos y que nosotros hemos abandonado ese camino”.

Y propuso que “volvamos a sentarnos a la mesa, a dejar de discutir cosas que son intrascendentes, que son por puja de poder, y que no resuelven los problemas y que nos consolidemos hacia un proyecto nuevo que no es nuevo, que es el original, hacia dónde queremos ir y cuál es la argentinidad que necesitamos y como lo integramos a un mundo complejo pero que también nos abra la oportunidad; ese es el desafío del 2021 y es una tarea que nos convoca a todos”, remarcó.

“Les pido que hagamos un esfuerzo y que ayudemos al de al lado, que pensemos cuál es nuestro aporte, todos tenemos algo para aportar, aún el que menos tiene puede aportar una mirada de optimismo y esperanza”, aseguró, para concluir: “Vamos a salir de esta crisis y de esta pandemia, ya estamos empezando a transitar un nuevo camino, pero el día después tenemos que estar todos juntos sentados en la mesa discutiendo el futuro de nuestro país para no volver a repetir los errores del pasado”