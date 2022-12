Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221214 Ubaldo García

–Desde el bloque del FdT se han pronunciado sobre los reiterados cortes de agua, luego de que cientos de usuarios se manifestaran en la sede de Coopelectric en la ciudad. La falta de agua ¿es por falta de inversión del intendente Galli?

Bueno, sí. Básicamente nosotros hemos tratado de explicar, desde lo que conocemos de los números de los diferentes presupuestos, cuál creemos que es el problema de los cortes que ha habido. Más del 50% de la ciudad sin agua el fin de semana, unas altísimas temperaturas que ha habido en toda la región, y Olavarría no ha tenido presión de agua producto del natural crecimiento que ha tenido. En los últimos diez años Olavarría ha crecido mucho poblacionalmente, industrialmente, comercialmente. Esto ha generado mucha propiedad horizontal, mucha edificación, que no es acompañada con las inversiones necesarias de infraestructura para el tema del agua. Y esto, naturalmente, genera que cualquier mínimo inconveniente, como la salida de funcionamiento de alguna bomba o la baja de las napas, deja sin presión a la ciudad y esto provoca que innumerables barrios se encuentren sin agua. Incluso algunos cercanos al centro. En el centro también la presión de agua es bajísima, por lo tanto, el que no tiene una bomba para hacer subir el agua también se queda sin agua.

La preocupación es marcada y lo venimos marcando presupuesto tras presupuesto, resaltando la falta de inversión que hay. En muchísimas áreas, no sólo en el tema del agua, pero bueno, lo que nos atañe acá es el agua y te comento que para el 2023 lo único que está presupuestado es la construcción de un pozo exploratorio en la zona noroeste, una ampliación de red de agua en un barrio determinado y el recambio de algunas bombas. Esto es una inversión de diez millones de pesos más o menos. Para que tengan una idea, el presupuesto de Olavarría es de casi 19.000 millones. Cualquiera puede hacer una simple cuenta y ver la poca relevancia que tiene la inversión en agua que hace el municipio.

–Desde la Secretaría de Hacienda le han informado al bloque del FdT que hay más de veinte millones de pesos que deberían haberse invertido en obras para el servicio de agua durante este año, pero todavía no se han ejecutado. ¿Dónde está ese dinero?

En Olavarría existe un fondo de obras de infraestructura, que es para hacer obras precisamente de agua, que se recauda vía la boleta de agua que pagan todos los vecinos. Ahí hay un componente que va para ese recurso. Ese dinero lo recauda la concesionara, que es Coopeletric, lo gira al municipio y de común acuerdo entre los ingenieros de la cooperativa y la Municipalidad, se efectúan las obras necesarias de mantenimiento y de infraestructura para las que alcance el dinero. Ese dinero está recaudado y hay 24 millones que no han sido utilizados. Teniendo en cuenta la urgencia de inversiones producto del problema que se ha generado, es de preguntarse por qué no se utilizó ese dinero. Dinero que está disponible en las arcas municipales para ser utilizado.

Ubaldo García.

–Realmente llama la atención, más teniendo en cuenta la ola de calor. Hubo localidades que tuvieron más de cinco días sin agua. ¿Esto es así?

Exactamente. La explicación técnica que han dado es que la salida de funcionamiento de algunas bombas producto de cortes eléctricos más la baja de las napas producto de la sequía que se viene dando en la región han generado que bajen los tanques de todos los domicilios, y cuando se puso en funcionamiento todo el sistema nuevamente, al tener que rellenar todos los tanques, demoró más de 48 horas. Pero esto no es una novedad. Esto hay que preverlo. Yo a veces sigo los programas agropecuarios de las radios y en marzo, abril ya se decía que iba a ser un año seco. Durante todo el año se ha hablado de que viene un verano de altísimas temperaturas en la región. O sea, esto se sabe de antemano. Hay que preverlo. Cuando uno tiene un sistema de funcionamiento, tiene que tener la cantidad de bombas necesarias. Sabiendo que hay algunas que pueden, por motivos técnicos, por roturas, por falta de electricidad, salir de funcionamiento, tiene que tener inmediatamente algún tipo de bomba adicional, alguna cisterna de almacenamiento. Yo no soy ingeniero, por lo tanto no sé técnicamente cuál es la solución. Pero lo que sí sé es que debería preverse cualquier inconveniente y ante cualquier inconveniente tener una alternativa que permita que el usuario siga teniendo un servicio sin alteraciones. Porque si ante el primera que surge hay barrios completos que están tres, cuatro, cinco días sin agua, entonces el sistema no está funcionando adecuadamente.

–En síntesis, concejal: la plata está; lo que falta es que el municipio haga las obras.

Exactamente, la plata está. Como te digo, Olavarría tiene un presupuesto de casi 19.000 millones de pesos. Tiene recursos por derechos de explotación de canteras. Tiene una importante coparticipación provincial. Tiene más del 50% de recursos no tributarios, que son las tasas que pagan todos los vecinos. Es un municipio que tiene recursos como para pensar en obras de infraestructura, no sólo en el tema del agua sino en otras áreas también